La città

A quando la riapertura del CCR sulla Sp 53?

Intanto la Regione mette a disposizione 6,2 milioni per adeguamento dei centri comunali di raccolta

Gravina - venerdì 13 marzo 2026
Era il 15 dicembre quando da Palazzo di Città veniva comunicata la chiusura del Centro Comunale di Raccolta ubicato sulla Strada Provinciale 53 per Matera per alcuni lavori di manutenzione straordinaria relativi, in particolare alla raccolta delle acque meteoriche del piazzale. Quella che sembrava poter essere una chiusura limitata ad alcuni giorni, a distanza di circa tre mesi è diventata una chiusura senza tempi certi, creando non pochi disagi e difficoltà alla popolazione, soprattutto per ciò che concerne il conferimento di rifiuti ingombranti, e lasciando a disposizione della comunità il solo centro di raccolta sito in via Pasteur, in zona Pip.

A far tornare prepotentemente di attualità il tema, oltre alle interrogazioni nell'aula comunale del consigliere Verna e del consigliere Mario Conca, anche un avviso pubblico della Regione Puglia che ha aperto i termini di presentazione delle domande per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'adeguamento alle vigenti norme in materia di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di elevare gli attuali livelli di raccolta differenziata, superando l'eterogeneità che si registra talvolta a livello locale.

La Regione per questi interventi mette a disposizione un fondo di circa 6,2 milioni di euro, fissando la data per la presentazione delle istanze al 31 marzo prossimo.

La domanda a questo punto sorge spontanea: i lavori di manutenzione del CCR di contrada Cozzarolo, potrebbero rientrare nel piano di finanziamenti della regione? Palazzo di Città ha preso in considerazione tale evenienza, oppure le opere da realizzare sono già in fase di esecuzione e c'è già una copertura finanziaria?
