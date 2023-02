Social Video 3 minuti 729esima fiera San Giorgio, si scaldano i motori

Inizia a prendere forma la 729esima edizione della fiera San Giorgio di Gravina. Una edizione che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale dovrà rappresentare la rinascita della campionaria dopo gli anni di interruzione causati dalla pandemia. La giunta Lagreca sembrerebbe avere le idee chiare sul ruolo della San Giorgio quale volano per l'economia del territorio e importante vetrina per la stessa città di Gravina e per i suoi beni artistici e culturali.Per saperne di più abbiamo raggiunto l'assessore Vito Stimolo. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.