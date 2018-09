L'Università di Chieti 'Gabriele D'Annunzio', conferirà una laurea alla memoria di Veronica Varvara, la studentessa 21enne di Gravina in Puglia deceduta il giorno di Pasquetta in un tragico incidente stradale sulla provinciale per Altamura.Veronica frequentava il corso di Laurea Triennale in Psicologia nell'ateneo abruzzese dove il Senato Accademico ha deliberato l'assegnazione di un attestato alla memoria per certificare la "validità degli studi per il corso di laurea che ha brillantemente completato". un riconoscimento giunto a sorpresa lo scorso 11 settembre, giorno in cui Veronica avrebbe festeggiato il suo 22esimo compleanno.