Umberto Divella eletto per “Giovani in Consiglio”

L'iniziativa "Giovani in Consiglio" finalmente ha emesso il suo verdetto. Sono stati, infatti, resi noti i risultati delle consultazioni per esprimere i nomi degli studenti che prenderanno parte al progetto promosso dalla Regione Puglia che permette agli studenti di partecipare alle sedute dei consigli regionali e ad altri incontri di tipo istituzionale e di incontrare i personaggi che animano la politica pugliese.A far parte di questa piccola schiera di giovani studenti ci sarà anche il gravinese Umberto Divella. Il 18enne studente del liceo scientifico Statale "G Tarantino", è risultato vincitore con oltre mille preferenze nella sezione territoriale che comprende il comune di Gravina.Una grande soddisfazione per Divella e per l'associazione Punto Giovani Gravinesi di cui fa parte, che lo ha supportato in questa esperienza. Le prime parole del giovane studente gravinese sono state, infatti, di ringraziamento per quanti hanno espresso la loro preferenza verso la sua persona."Sono davvero contentissimo di questo risultato- ha detto Umberto-. Ringrazio infinitamente tutti gli studenti che mi hanno dato fiducia votandomi. Ci tengo inoltre a ringraziare per il sostegno l'associazione Punto Giovani Gravinesi, con cui ho avuto la possibilità di approcciarmi al mondo della politica, oltre che i rappresentanti degli studenti del liceo Tarantino".Inoltre – ha concluso il neo componente del consiglio dei Giovani della Puglia- "insieme agli altri eletti mi impegnerò al massimo per portare all'attenzione delle istituzioni tutte le questioni che riguardano noi studenti".