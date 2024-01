Turismo inclusivo, al via il progetto regionale C.Os.T.A.

1 milione e 300mila euro per un turismo senza barriere. Questa l'idea che ha ispirato la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione nella redazione del progetto C.Os.T.A.Un avviso pubblico che punta a realizzare delle Comunità Turistiche Ospitali, attraverso il potenziamento e la creazione di servizi e attività inclusive e accessibili per persone con disabilità e non solo. Un bando che intende mettere in rete operatori turistici, enti pubblici e del terzo settore, con i fondi che serviranno per realizzare progetti di Rete pilota che – spiegano dall'ente regionale- "disegnino, lungo tutta la regione, Comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze in Puglia, senza barriere. A partire dal mare, per arrivare ai borghi e alle aree dell'entroterra".Un progetto che dunque intende rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà delle persone per consentire loro di godere a pieno della bellezza del territorio a prescindere dall'età, dalle capacità motorie e dalle altre caratteristiche personali. Soddisfatto per l'iniziativa il governatore della Puglia Emiliano ha commentato: "Il valore aggiunto del progetto, realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità, sta nella metodologia cooperativa: enti locali, Terzo Settore e imprese del territorio saranno chiamati a co-progettare servizi e attività accessibili, inaugurando un approccio di rete che ci auguriamo diventi strutturale".