Politiche regionali per valorizzare la longevità

Costruire insieme la Puglia del futuro. Continua il viaggio della Regione Puglia per discutere delle problematiche di attualità che interessano i cittadini pugliesi, con la volontà di coinvolgerli nelle scelte e nelle decisioni da discutere e sviluppare insieme con incontri che si svolgeranno nell'ambito della 89esima Fiera del Levante, in programma dal 19 al 27 settembre prossimi.Tra le tematiche che verranno approfondite c'è anche un progetto della regione per valorizza la longevità. Si chiama "Puglia 65+" ed è una nuova politica regionale per l'invecchiamento attivo e il benessere dei cittadini.Una idea – spiegano dalla Regione Puglia- che nasce dalla considerazione che "l'aumento della popolazione over 65 ci pone davanti a nuove sfide per il welfare, la mobilità e la salute".Per questo si vuole mettere in campo un nuovo approccio per la terza età che intende favorire l'autonomia delle persone, contrastare la solitudine, rafforzare le reti di comunità sostenere modelli innovativi di coabitazione, assistenza, prevenzione e partecipazione, oltre che valorizzazione del contributo delle persone over 65 alla vita dei territori.Da qui l'invito della Regione a scuole, enti locali, università e mondo della ricerca, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese, gruppi informali e cittadini, affinchè presentino entro il 13 settembre "esperienze e sperimentazioni coerenti con questa visione".Obiettivi, dati e sfide del Programma per avviare un percorso di collaborazione del verranno illustrati Mercoledì 23 settembre, nel Padiglione 152 della Regione Puglia alla Fiera del Levante di Bari.Una sfida che rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare competenze, relazioni ed esperienze.