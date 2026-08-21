puglia 65+.jpeg
puglia 65+.jpeg
società

Politiche regionali per valorizzare la longevità

Nasce il progetto “Puglia 65+”

Gravina - venerdì 21 agosto 2026
Costruire insieme la Puglia del futuro. Continua il viaggio della Regione Puglia per discutere delle problematiche di attualità che interessano i cittadini pugliesi, con la volontà di coinvolgerli nelle scelte e nelle decisioni da discutere e sviluppare insieme con incontri che si svolgeranno nell'ambito della 89esima Fiera del Levante, in programma dal 19 al 27 settembre prossimi.

Tra le tematiche che verranno approfondite c'è anche un progetto della regione per valorizza la longevità. Si chiama "Puglia 65+" ed è una nuova politica regionale per l'invecchiamento attivo e il benessere dei cittadini.

Una idea – spiegano dalla Regione Puglia- che nasce dalla considerazione che "l'aumento della popolazione over 65 ci pone davanti a nuove sfide per il welfare, la mobilità e la salute".
Per questo si vuole mettere in campo un nuovo approccio per la terza età che intende favorire l'autonomia delle persone, contrastare la solitudine, rafforzare le reti di comunità sostenere modelli innovativi di coabitazione, assistenza, prevenzione e partecipazione, oltre che valorizzazione del contributo delle persone over 65 alla vita dei territori.

Da qui l'invito della Regione a scuole, enti locali, università e mondo della ricerca, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese, gruppi informali e cittadini, affinchè presentino entro il 13 settembre "esperienze e sperimentazioni coerenti con questa visione".

Obiettivi, dati e sfide del Programma per avviare un percorso di collaborazione del verranno illustrati Mercoledì 23 settembre, nel Padiglione 152 della Regione Puglia alla Fiera del Levante di Bari.

Una sfida che rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare competenze, relazioni ed esperienze.
  • Regione Puglia
  • Fiera del Levante
Altri contenuti a tema
Sanità, Liste d’attesa, approvata delibera Fase 2 Ospedale e Sanità Sanità, Liste d’attesa, approvata delibera Fase 2 Giunta regionale adotta azioni per avvio nuova fase del Piano sperimentale di abbattimento delle liste d’attesa
Marketing territoriale, dalla Giunta 4,3 milioni di euro Territorio Marketing territoriale, dalla Giunta 4,3 milioni di euro Per promuovere le eccellenze pugliesi e rafforzare il brand Puglia sui mercati internazionali
La Regione lancia le Scuole di Comunità Scuola e Università La Regione lancia le Scuole di Comunità L’obiettivo è trasformare gli istituti scolastici in presidi civici
Regione Puglia rafforza le politiche per l’inclusione lavorativa Lavoro e Impresa Regione Puglia rafforza le politiche per l’inclusione lavorativa Un avviso pubblico per incentivare le assunzioni delle persone con disabilità
Contenimento della spesa per i Dispositivi Medici Ospedale e Sanità Contenimento della spesa per i Dispositivi Medici La Giunta regionale approva disposizioni
Social freezing con il contributo della Regione Puglia Salute Social freezing con il contributo della Regione Puglia 600mila euro a disposizione delle donne pugliesi per preservare la fertilità
Comitato Idonei Puglia: Necessario cambio passo per scorrimento graduatorie Lavoro e Impresa Comitato Idonei Puglia: Necessario cambio passo per scorrimento graduatorie Resta il problema della frammentazione dei profili. Presto audizione e incontro con Anci.
Investimenti produttivi delle aziende agricole agricoltura Investimenti produttivi delle aziende agricole pubblicato il bando da 60 milioni di euro del CSR Puglia 2023-2027
Morte Nicola Mangione, oggi i funerali
20 agosto 2026 Morte Nicola Mangione, oggi i funerali
Archeo In Smart, dal Comune la risposta a Conca
20 agosto 2026 Archeo In Smart, dal Comune la risposta a Conca
Fbc, mercato ancora aperto
20 agosto 2026 Fbc, mercato ancora aperto
Campo basket in zona Pip, ripristinati canestri
19 agosto 2026 Campo basket in zona Pip, ripristinati canestri
Sanità, Liste d’attesa, approvata delibera Fase 2
19 agosto 2026 Sanità, Liste d’attesa, approvata delibera Fase 2
Marketing territoriale, dalla Giunta 4,3 milioni di euro
18 agosto 2026 Marketing territoriale, dalla Giunta 4,3 milioni di euro
Gravina, 500 famiglie senza pediatra
18 agosto 2026 Gravina, 500 famiglie senza pediatra
Archeo In Smart Lovero risponde a Maria Conca
17 agosto 2026 Archeo In Smart Lovero risponde a Maria Conca
Oggi possibili temporali, allerta meteo gialla
17 agosto 2026 Oggi possibili temporali, allerta meteo gialla
I carabinieri intensificano i servizi di controllo del territorio
17 agosto 2026 I carabinieri intensificano i servizi di controllo del territorio
La Regione lancia le Scuole di Comunità
16 agosto 2026 La Regione lancia le Scuole di Comunità
Marina Rei in concerto a Gravina
16 agosto 2026 Marina Rei in concerto a Gravina
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.