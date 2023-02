Tom Cruise a Bari per il nuovo "Mission impossible"

Dopo due notti e un giorno di mistero sulla presenza di Tom Cruise a Bari e su possibili sopralluoghi effettuati per il suo nuovo film, questa mattina l'attore Tom Cruise è stato fotografato sulla pista dell'aeroporto di Bari-Palese. Finora è l'unica immagine del suo soggiorno pugliese.Tom Cruise, insieme al regista e produttore Christopher McQuarrie, è arrivato per girare alcune scene mozzafiato aeree del film "Mission Impossible - Dead Reckoning", parte 2. La prima parte non è ancora uscita nelle sale mentre la seconda parte è calendarizzata nel 2024. A quanto pare, si tratta di riprese aeree che saranno girate in mare.Tom Cruise ha alloggiato finora in un albergo a Bari. Si sono poi fatte tante ipotesi su possibili sopralluoghi già fatti in Puglia e in Basilicata ma su questi non c'è stata ancora conferma. Le uniche notizie certe sono il suo soggiorno a Bari, dove è atterrato su un jet privato all'una di notte di ieri, e la sua presenza oggi in aeroporto. Da qui, con un altro volo, è ripartito e a quanto pare inizierà le riprese.un possibile set? Nel mistero totale che aleggia sulla produzione, da cui non filtra assolutamente nulla, si è pensato anche a questa ipotesi, soprattutto dopo la scena nota in mondovisione dell'inseguimento e del lancio di James Bond nel film "No time to die". Lo stesso si è detto di possibili set e sopralluoghi a Matera. Finora, però, su queste ipotesi non ci sono conferme. Si spera che possano essere vere ma al momento non ci sono elementi per considerare questa possibilità. C'è, quindi, da incrociare le dita, se non altro perché sarebbe un'altra vetrina di impatto planetario.Insomma prevedere i prossimi spostamenti di Tom Cruise è una vera "missione impossibile".