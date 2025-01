Teneva armi e munizioni in cantina, arrestato dalla Polizia di Stato

In manette un 66enne di Gravina

La Polizia di Stato, a Gravina in Puglia, ha arrestato un 66enne del luogo, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di detenzione di armi da fuoco e ricettazione.Nello specifico, grazie ad attività info investigative, si è proceduto ad una perquisizione locale di una cantina nella disponibilità dell'arrestato, all'interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto 2 doppiette calibro 12, entrambe di provenienza furtiva e con le canne mozzate, di cui una anche con il calcio tagliato (cd. Lupara).Sequestrati inoltre 21 proiettili di vario calibro e 26 proiettili a salve.L'arrestato, su disposizione dell'A.G. è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.E' importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all'esecuzione della misura pre-cautelare, seguirà il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.