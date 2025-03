Polizia di Stato, intensificate attività di controllo

Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, a Bari e provincia.Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo, a Gioia del Colle, gli agenti della P.A.S.I. della Questura di Bari, unitamente a operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito controlli presso bar e sale VLT. All'esito degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di Euro 9.648,00 per violazioni a quanto previsto dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Mancata esposizione della licenza, installazione abusiva di apparecchi da divertimento, esercizio di sala giochi abusiva).In provincia, sono stati effettuati controlli nei comuni di Bitonto, Castellana Grotte, Conversano Corato, Gravina in Puglia, Monopoli, Noci, Polignano a Mare e Putignano.La attività rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.Con unità operative dei Commissariati di pubblica sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" sono stati perseguiti quattro obiettivi principali:-intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco;-controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale;-applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate a vario titolo;-repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;Complessivamente, sono state identificate 1202 persone, effettuate 4 perquisizioni. Sottoposti a controllo 574 veicoli, 15 le infrazioni al codice della strada rilevate; ritirata 1 patente di guida. Eseguiti controlli presso 18 esercizi pubblici e sale da gioco, di cui 5 centri scommesse.