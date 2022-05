"Soluzioni antincendio" conquista tutto il Sud Italia

DeP Group stringe accordo commerciale con Hochiki Italia e diventa distributore leader dell'antincendio in tutto il sud Italia con l'obiettivo di potenziare la risposta alle crescenti richieste di mercato.Soluzioni Antincendio by DeP Group e una realtà gravinese nata solo due anni fa e che opera nel campo della sicurezza antincendio, nello specifico si occupa di distribuzione, consulenza e formazione tecnico-commerciale. L'azienda era già partner ufficiale di Hochiki Italia in Puglia e Basilicata e il 2 Maggio ha firmato un nuovo accordo di collaborazione con l'azienda leader mondiale della rivelazione incendi. Questo nuovo accordo è un ulteriore importante step per l'azienda gravinese che acquisisce sempre maggiore valore e si afferma come un'azienda in costante crescita.La collaborazione, infatti, vede DeP Group diventare distributore ufficiale e partner Hochiki in tutto il sud Italia, a dimostrazione dell'affidabilità, esperienza e professionalità nel risolvere le problematiche che il mondo dell'impiantistica antincendio presenta. "È un importante traguardo che richiede maggiore impegno e responsabilità, ma ci rende orgogliosi. L'obiettivo è quello di portare le conoscenze e know-how del nostro team … '' sottolinea Massimo Paternoster, amministratore della DeP group srl.L'azienda ha partecipato di recente alla fiera Smart Building Levante, evento internazionale dell'Innovazione Impiantistica del Mediterraneo in programma a Bari dal 12 al 14 Maggio.