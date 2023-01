Siccità, avviso per aiuti all’agricoltura

Dal 1 gennaio al 30 settembre dello scorso anno in Puglia ha piovuto davvero poco. Una situazione che ha portato numerosi disagi al mondo dell'agricoltura pugliese, tanto da convincere la Regione a chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'emissione del decreto che dichiarasse l'eccezionale avversità per siccità nell'intero territorio della Regione Puglia, al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.Le funzioni amministrative per poter accedere al contributo sono state demandate alle civiche amministrazioni. Per questa ragione da Palazzo di Città hanno voluto invitare i titolari di aziende e società agricole ubicate nel territorio comunale di Gravina, che intendono presentare domanda di aiuto, i centri di assistenza agricola (caa) nonché i professionisti (agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali) a prendere visione ed attenersi alle indicazioni previste dall'avviso, "al fine di uniformare le modalità di presentazione delle istanze, rendendo più agevole l'istruttoria delle stesse".Gli interessati avranno tempo fino al 20 febbraio prossimo per la presentazione delle istanze.