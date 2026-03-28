bando giovani volontari
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Mondo Giovane

Servizio civile universale: i progetti presentati a Gravina

Nuove Opportunità per i Giovani di Gravina. Il Consigliere Carlo Loiudice presenta i progetti ANCI Puglia.

Gravina - sabato 28 marzo 2026 Comunicato Stampa
Un'occasione concreta di crescita professionale, cittadinanza attiva e un importante trampolino di lancio per il mondo del lavoro. Il Consigliere Comunale Carlo Loiudice annuncia l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per il Bando Ordinario 2026 del Servizio Civile Universale (SCU).

Grazie al Decreto n. 130/2026, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha finanziato i programmi presentati da ANCI Puglia, che vedono il Comune di Gravina in Puglia protagonista in due ambiti strategici: la cultura e il sociale.

Il Servizio Civile non è solo un anno dedicato alla collettività, ma un investimento sul proprio futuro. Quest'anno, oltre al valore formativo e al contributo economico mensile, i volontari che concluderanno il percorso senza demerito potranno beneficiare della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, una novità normativa fondamentale per chi aspira a una carriera nelle istituzioni.

I Progetti disponibili a Gravina in Puglia

Il nostro Comune è sede di attuazione per due progetti chiave all'interno della rete ANCI Puglia:

- Progetto "Storie in Comune 2025" (Settore Cultura):
Focalizzato sulla cura e conservazione delle biblioteche e sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Un'opportunità per chi ama il racconto del territorio e la gestione dei beni culturali.

-Progetto "Connessioni sociali 2025" (Settore Assistenza):
Rivolto al supporto degli adulti e della terza età in condizioni di disagio. Ideale per chi vuole sviluppare competenze nel campo dell'inclusione e del welfare di
comunità.

Attenzione all'Inclusione (GMO)

Il bando riserva una particolare attenzione ai giovani con minori opportunità (GMO). Sono infatti previsti posti dedicati specificamente a ragazzi e ragazze con bassa scolarità (titolo di studio massimo: Licenza Media Inferiore), per garantire a tutti il diritto di partecipare e formarsi.
  • carlo loiudice
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