Rete Galattica, avviso costituzione elenco Enti del terzo settore

La Rete Galattica, l'iniziativa regionale pensata con e per i giovani pugliesi che vogliono costruire il proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità, si arricchisce del supporto e della collaborazione degli Enti del Terzo Settore giovanili. È infatti online l'avviso per la costituzione di un apposito Elenco regionale degli Enti del Terzo Settore giovanili interessati a collaborare per il rafforzamento e l'accompagnamento della Rete Galattica."Il Programma regionale di interventi presso i Nodi della Rete Galattica ha spiegato l'assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci – prevede un insieme di azioni itineranti, workshop, laboratori, sessioni di progettazione, etc., finalizzate a fornire ai giovani servizi per l'informazione, l'accompagnamento, il supporto all'attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale all'interno degli spazi pubblici della Rete.Con questo primo avviso intendiamo costituire un Elenco Regionale di organizzazioni giovanili interessate a collaborare con noi per definire ulteriori attività da mettere a disposizione dei 96 Nodi della Rete e dei giovani pugliesi. Siamo convinti si tratti di una buona occasione per valorizzare le esperienze delle organizzazioni del terzo settore giovanili, per creare connessioni e riempire di ulteriore senso questi spazi in cui ci si informa, si apprende, si scoprono i propri talenti e le proprie attitudini".L' Avviso è rivolto agli Enti di Terzo Settore il cui organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, etc.) sia composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e che abbia esperienza in ambito sovra comunale. A seguito della costituzione dell'Elenco regionale, ARTI provvederà alla pubblicazione di un ulteriore Avviso, dedicato agli Enti del Terzo Settore giovanili iscritti all'Elenco e quindi accreditati per supportare la Rete Galattica, al fine di selezionare i soggetti con cui avviare la procedura di co-progettazione, per definire e co-gestire gli interventi che andranno ad arricchire il Programma regionale.È possibile presentare una sola domanda di accreditamento al presente Avviso attraverso la piattaforma https://www.regione.puglia.it/web/politiche-giovanili/-/galattica-elenco-regionale-degli-ets-giovanili?redirect=%2Fweb%2Fpolitiche-giovanili. Qualora dovessero essere inoltrate più domande, verrà considerata valida solamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico.Le domande di accreditamento potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 22/01/2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2024.