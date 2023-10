Regione Puglia: attivato nuovo Fondo rotativo opere pubbliche

Le amministrazioni pubbliche indicate nella DGR n. 1283 del 18/09/2023 possono presentare le nuove candidature a valere sul Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica.Rispetto all'edizione precedente sono state apportate alcune modifiche che rispondono alla necessità di adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023, nonché di maggiore coerenza al contesto attuale caratterizzato dalla presenza di molteplici fonti finanziarie che richiedono un'accresciuta capacità di progettazione e di candidatura di interventi da parte dei diversi soggetti beneficiari.In particolare il nuovo Regolamento estende la platea dei soggetti candidabili alle Agenzie regionali e alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche. L'obiettivo è quello di poter disporre in tempi rapidi di un parco progetti rispondente alle esigenze del territorio immediatamente cantierabili.Al fine di garantire una qualificata attivazione degli interventi, la procedura di candidatura delle proposte viene effettuata "a sportello".Tutte le informazioni sul bando sono disponibili al link https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/-/avviso-pubblico