Prende il via oggi ufficialmente la Feste del SS Crocifisso

Con il tradizionale lancio di diane e con le note della bassa musica ad animare le strade della città, prendono ufficialmente il via oggi 1 giugno i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. La seconda festa più importante della città dopo quella dedicata a San Michele patrono di Gravina.Anche quest'anno il comitato organizzatore ha allestito un programma di eventi e spettacoli che accompagneranno le giornate dedicate ai riti religiosi salutati dal parroco del SS. Crocifisso, Don Giuseppe Loizzo che ha voluto ricordare come la festa rappresenti "un appuntamento di grazia per il cammino di fede di ciascuno" e come sia "occasione di socialità per l'intera Città di Gravina in Puglia e per il nostro territorio".Due i momenti più significativi dal punto di vista religioso, con la celebrazione della messa solenne presieduta dal Vescovo della diocesi Mons. Giovanni Ricchiuti presso la parrocchia, seguita dalla tradizionale benedizione dei campi che si svolgerà nel piazzale tra Via De Gasperi e l'innesto della Strada Provinciale 53 per Matera; e la processione nella quale si porta il crocifisso per le strade della città, alla quale parteciperanno, oltre alle autorità religiose, anche quelle civili, con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e le autorità militari, ma anche i comuni cittadini.Sagre, cabaret, musica colta e pop, eventi culturali e sportivi, luna park (con giostre come di consueto allocate nell'area parcheggio della fiera san Giorgio) comporranno il ricco programma di iniziative che culminerà con il grande concerto della famosa cantante Dolcenera, in programma sabato 3 giugno e con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio della ditta Teorema, domenica 4 giugno, che concluderà i festeggiamenti del SS. Crocifisso.