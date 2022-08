Politiche: le sfide e i candidati nei nostri collegi elettorali

Le liste per le elezioni politiche del 25 settembre sono state depositate. I giochi sono chiusi. Ora può partire la campagna elettorale.Alla Camera e al Senato i parlamentari verranno eletti con l'uninominale (voto di preferenza) e con il plurinominale (proporzionale, cioè seggi assegnati alle liste in base alle percentuali complessive). In Puglia si eleggono 27 deputati (10 nei collegi uninominali, 17 nei plurinominali) e 13 senatori (5 uninominali, 8 plurinominali). Il collegio plurinominale corrisponde a tutta la Puglia, sia alla Camera che al Senato.Per l'uninominale della Camera il collegio U06 "Altamura" riunisce 22 Comuni: Acquaviva, Alberobello, Altamura, Cassano Murge, Castellana Grotte, Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Gravina, Grumo, Laterza, Locorotondo, Martina Franca, Noci, Palagianello, Palagiano, Poggiorsini, Putignano, Sammichele, Santeramo in Colle, Toritto.Al Senato Gravina è nel collegio 2 "Andria" di cui fanno parte 15 Comuni della Città metropolitana (Altamura e Gravina i più popolosi), 8 Comuni della Bat (Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia) ed il Comune di Martina Franca della provincia di Taranto.I nomi stanno uscendo alla spicciolata, pertanto non tutti sono noti (peraltro le liste devono essere ancora validate dalle Corti d'Appello); quindi la notizia verrà aggiornata con le successive comunicazioni. Stando alle comunicazioni finora pervenute, la situazione è questa.Camera dei deputati - Al collegio uninominale, dove si vota con le preferenze, il centrodestra candida Rossano Sasso, deputato uscente e sottosegretario all'istruzione, della Lega; per il centrosinistra concorre Domenico Nisi, sindaco di Noci, espressione del Pd (nei giorni scorsi era stata indicata la vice sindaca di Martina Franca ma c'è stata la rinuncia); per il Movimento 5 stelle la candidata è Beatrice Ottaviani, di Mottola; per Azione-Italia viva è candidata Rosalia Lisi; per Noi al centro, il movimento di Mastella, è candidato l'ex consigliere comunale altamurano Antonio Petrara. (seguiranno gli altri nomi).Per il collegio uninominale del Senato il centrodestra ha scelto Mariangela Matera, di Andria, di Fratelli d'Italia; per il Movimento 5 stelle è candidato Michele Coratella, di Andria; per Azione Italia Viva è candidata Stefania D'Addato, di Bisceglie. (seguiranno gli altri nomi).Per quanto riguarda i collegi plurinominali (liste bloccate, senza preferenze) si segnala la presenza di qualche candidato gravinese. Laura Marchetti, per Unione Popolare, è capolista nel collegio plurinominale Murgia-Taranto della Camera dei deputati. Sempre per la Camera nel collegio plurinominale di Azione Italia Viva è candidato Nicola Lagreca, in quarta posizione.NOTIZIA IN FASE DI AGGIORNAMENTO