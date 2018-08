Ortopedia, per Ruscitti è emergenza nazionale

"La situazione dell'Ortopedia dei Perinei è in linea con quella di tutte le Asl nazionali. La carenza di ortopedici è un problema nazionale ed in molte aziende delle altre Regioni le Ortopedie sono state chiuse nel periodo estivo. Viceversa la Asl Bari ha assicurato le emergenze traumatologiche nella stabilizzazione ed utilizzato altri suoi Reparti per gli interventi chirurgici programmati e l'emergenza traumatologica".Questa la risposta inviata dal direttore del dipartimento salute Giancarlo Ruscitti all'interrogazione del consigliere regionale Mario Conca che ha duramente criticato le scelte della Regione Puglia invitando il ministro alla salute Giulia Grillo a compiere un'incursione in Puglia."Piuttosto che invocare gli ispettori ministeriali per fantomatiche inefficienze – attacca Ruscitti - contribuisca ad informare correttamente la popolazione senza destare inutili allarmismi. Tutti gli Enti e gli Istituti certificano che la Regione Puglia è la Regione insieme alle Marche in Italia che ha migliorato di gran lunga tutti i suoi indicatori di efficacia ed efficienza e continua a farlo annualmente. L'avvio della costituzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Puglia è un altro passo importante di miglioramento" ha concluso Ruscitti. Parole che non hanno convinto il consigliere di Direzione Italia, Ignazio Zullo secondo cui "è il caso di notare che i reparti sono tutti concentrati sulla città capoluogo (Policlinico, San Paolo, Di Venere, Mater Dei, ma anche Santa Maria e Villa Anthea), l'unica struttura decentrata verso Sud è il Miulli di Acquaviva, mentre è totalmente scoperto il territorio della Murgia al confine con la Basilicata: chiudere il reparto dell'ospedale della Murgia non è solo un danno per i cittadini, ma anche per le casse della regione vista che gli utenti si riversano sulla vicina Basilicata".