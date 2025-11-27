Oggi possibili temporali

Il servizio di Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo.Secondo quanto previsto, nella giornata odierna, a partire dalle ore 10 e fino alle successive 24 ore, sono attese delle "precipitazioni. da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".Si raccomanda di prestare attenzione e di seguire le consuete raccomandazioni valide in queste circostanze.