Oggi possibili temporali

Gravina - giovedì 27 novembre 2025 9.17
Il servizio di Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo.

Secondo quanto previsto, nella giornata odierna, a partire dalle ore 10 e fino alle successive 24 ore, sono attese delle "precipitazioni. da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Si raccomanda di prestare attenzione e di seguire le consuete raccomandazioni valide in queste circostanze.
