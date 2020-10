Nuovo avviso pubblico del GAL Murgia Più

Attività extra-agricole: arriva il nuovo bando del GAL Murgia Più. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il Gal Murgia Più ha comunicato l'apertura delle domande per partecipare all'avviso pubblico rivolto agli agricoltori che intendano diversificare le proprie attività, svolgendo delle attività extra-agricole, attraverso l'avviamento di una nuova iniziativa di impresa.Con questo nuovo bando, infatti,- spiegano dal Gal Murgia Più- si intende offrire la possibilità di "diversificare il reddito delle aziende agricole già iscritte al registro delle imprese ed offrire una concreta possibilità anche ai neo imprenditori di insediarsi nel mercato del lavoro".Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli dei comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola e consiste in co-finanziamenti al 50% con un contributo a fondo perduto per progetti di importo non superiore ai 70 mila euro. In particolare, i fondi serviranno per realizzare opere murarie finalizzate all'adeguamento, conversione e miglioramento di beni immobili ad uso dell'attività d'impresa, senza però poter ampliare le volumetrie; ma anche per l'acquisto di nuovi arredi, macchinari, attrezzature e veicoli legati all'attività di impresa.Inoltre, il bando prevede lo stanziamento di finanziamenti per l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici, di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; ma anche spese per la realizzazione del progetto, come costi di consulenza e rendicontazione, spese per la fidejussione bancaria a garanzia dell'anticipo richiesto, spese bancarie relative al conto corrente esclusivamente dedicato al progetto, spese inerenti agli obblighi di informazione e pubblicità.Dal Gal Murgia Più fanno sapere che coloro che fossero interessati al bando "dovranno delegare un tecnico per l'accesso al portale SIAN, entro le ore 12,00 del 26 ottobre 2020". Mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato all'11 novembre.