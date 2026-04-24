Fiera San Giorgio, venerdì giornata piena

Si parte a spron battuto con le numerose iniziative legate alla fiera San Giorgio, già a partire da oggi, venerdì 24 aprile, con la sala convegni e l'agorà, luogo di confronti e dibattito, che saranno animate da alcuni incontri.Come quello in programma nella sala Agorà alle ore 09,30 sul "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro", seguito alle ore 11, nella sala convegni, dall'incontro "L'azienda agricola della Fondazione Santomasi: ricerca, innovazioni, prospettive". In contemporanea, questa volta però nello spazio Agorà del padiglione delle istituzioni, l'appuntamento è con "note di Miele" viaggio nella Basilicata dei mieli e biodiversità dei territori con l'esperta Alessandra Cillo, seguito da un interessantissimo incontro sull'avvio delle procedure di partecipazione pubblica al Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana (DSRU).Ad impreziosire la mattinata in fiera ci penseranno anche le scuole superiori della città, con la presentazione della miniatura della Chiesa San Francesco con sistema di controllo smart technology a cura dei ragazzi dell'IISS Bachelet- Galilei di Gravina; e con l'animazione musicale da parte degli alunni del liceo Tarantino intitolata "Musicoccole mattutine".Conclusa così la mattinata, nel pomeriggio alle ore 17,30 si torna nella sala convegni per l'incontro "Sex offender e i principali sex crimes: tutto ciò che devi sapere sui reati sessuali", con l'intervento dell'Avv. Antonio La Scala; e a seguire, la giornata si arricchisce con lo spettacolo di canto e danza a cura di Lucia Carulli.Lo spazio Agorà all'interno del padiglione delle istituzioni, invece ospita dapprima una breve iniziativa da parte della Fbc Gravina su Giovani e sport (alle ore 17) e poi l'incontro della CIA "filiere corte e mercati locali- per supportare le produzioni agricole tradizionali del territorio che inizierà alle ore 18.La serata continua, poi con gli eventi del fuori fiera, che prevedono una animazione musicale da parte di Maurizio Losciale e Marika, in programma dalle ore 20, presso l'ex monastero di Santa Maria e la seconda edizione della manifestazione Verde Vino: la festa della Verdeca di Gravina che si svolgerà dalle ore 21 nel Rione Fondovito.Insomma, una giornata ricca di appuntamenti per discutere e confrontarsi, ma anche per informarsi e divertirsi.