Mensa scolastica sospesa sino al 15 gennaio

Il servizio di refezione scolastica resta sospeso sino a venerdì 15 gennaio. Lo rende noto il Comune (assessorato all'istruzione guidato dalla vicesindaca Maria Nicola Matera) con una comunicazione appena pervenuta alla nostra redazione."In seguito alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 5 gennaio a firma del presidente della Regione Puglia - spiega l'amministrazione in un comunicato - gli istituti scolastici di ciascun ordine e grado, dalle primarie alle superiori, a partire dal 7 gennaio riprenderanno le proprie attività didattiche in DDI (Didattica digitale integrata) con la possibilità, in piena discrezionalità da parte di genitori e dirigenti scolastici, esclusivamente per le primarie e secondarie di primo grado, di optare per la didattica in presenza"."In quest'ottica di incertezza - commenta la vicesindaca Matera - per ragioni di sicurezza legate ai numeri di contagi ed alle conseguenti disposizioni che di volta in volta vengono poste in essere da Governo nazionale e Regione, si è deciso di sospendere sino a nuovo ordine, la mensa scolastica".L'ordinanza di Emiliano non parla mai di scuola dell'infanzia, quindi per i bambini frequentanti si torna a scuola domani 7 gennaio, esclusivamente in presenza.