La Puglia torna nell'area arancione

La Puglia sta per tornare in area arancione. A partire da lunedì lascerà l'area rossa, dopo sei settimane. E' questo l'esito dell'esame dei parametri sugli indicatori regionali sull'emergenza sanitaria effettuata dal Ministero della salute.In alcuni momenti della giornata si è parlato addirittura della possibilità di passare in area gialla.Si attende ora l'ordinanza del ministro Roberto Speranza per il passaggio di fascia di colore.La differenza più importante, nel passaggio da area rossa ad arancione, è la possibilità per le attività della cura e del benessere della persona (parrucchieri, estetiste, barbieri, ecc.) di poter riaprire al pubblico.Per quanto riguarda la scuola, invece, finora sono state soprattutto le ordinanze della Regione Puglia a regolamentare la frequenza, con la possibilità di scelta della didattica a distanza (quindi la didattica mista), e si attende un nuovo provvedimento del presidente Emiliano.