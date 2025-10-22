incontro legalità anfi 211025
incontro legalità anfi 211025
cultura

La legalità come rispetto della legge e dell’uomo

Un evento culturale dell’ANFI al Bachelet

Gravina - mercoledì 22 ottobre 2025 9.36 Comunicato Stampa
Ieri 21 Ottobre, alle 09.00 si è svolta nella splendida cornice dell'Aula Magna dell'I.I.S.S. Bachelet in Gravina di Puglia un evento Culturale dal titolo: "La legalità non solo intesa come rispetto delle leggi ma anche come rispetto dell'Uomo".

Con una nutrita presenza di studenti e Docenti, rappresentanti dell'A.N.F.I. di Gravina, la prestigiosa presenza del Comm. Antonio Fiore Consigliere Nazionale A.N.F.I., la gentile presenza dell'Assessora alla Cultura di Gravina in Puglia Dr.ssa Marienza Schinco che ha portato gli apprezzati saluti del Sig., Sindaco della Città di Gravina in Puglia, Dott. Fedele Lagreca.

Ha preso la parola il Presidente dell'A.N.F.I. di Gravina in Puglia, il Maresciallo Michele Digena , portava i saluti dell'Associazione, illustrava ai giovani studenti le peculiarità dell'A.N.F.I., a seguire la dirigente Dott.ssa Antonia Massera Dirigente I.C. S.G Bosco, la Dott.ssa Marilena Daraia dirigente I.T V. Bachelet in Gravina in Puglia a cui vadano un caloroso riconoscimento e plauso per la loro spiccata sensibilità.

Dopo calorosi e sentiti saluti, ha preso la parola S. Ten. G.D.F. in congedo Dott. Salvatore Accardo in qualità di moderatore, ha passato la parola al Cap. Francesco Saverio Smorto Comandante Compagnia G.D.F di Altamura (BA), a seguire il C.F Giuseppe Nicola Lamorte e l'Avv. Antonio Maria Lascala, Vice Presidente A.N.F.I. per l'Italia Centro Meridionale. Un silenzio doveroso della platea ha consentito ai relatori di enucleare il concetto di legalità e di come si è evoluto sin dagli albori della Civiltà .il C.F. Giuseppe Nicola Lamorte con un excursus del concetto, e applicazione della legalità nelle varie zone del mondo civile in particolare l'Egitto Israele, Grecia, Diritto Romano, Longobardo, Normanno e Svevo e non ultimo lo sviluppo dei diritti dell'uomo, nel secolo dei lumi. Non di meno l'intervento del prestigioso Avv. Antonio Maria Lascala che con passione ed intelligenza ha portato gli studenti alla giusta attenzione alla legalità, con particolare attenzione alle insidie dei social e del loro uso e conseguenze, sensibilizzando di fatto l'intera platea. Un Plauso sincero alla spiccata sensibilità dell'intero corpo Docente e di servizio, del pregevole Istituto che ci ha gentilmente ospitati e supportati.





  • I.T.C. "V. Bachelet"
  • ANFI
Altri contenuti a tema
Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo Convegni Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo Un incontro voluto da Anfi e I.C. S.g. Bosco- Benedetto XIII
Cambio ai vertici delle scuole di Gravina Scuola e Università Cambio ai vertici delle scuole di Gravina Dopo i pensionamenti di Sarpi e Guglielmi l’ufficio scolastico regionale nomina i nuovi dirigenti
Un successo il primo “Recruiting day” Scuola e Università Un successo il primo “Recruiting day” Una giornata in cui l’IISS Galilei-Bachelet e le Imprese del territorio si sono incontrate per valutare possibili inserimenti lavorativi
In Fiera Unità cinofile della Guardia di Finanza La città In Fiera Unità cinofile della Guardia di Finanza Una iniziativa della GdF e dell’A.N.F.I. Dimostrazione tecnico-pratica della squadra Pronto Impiego di Bari
La Cina chiama e l’IISS Bachelet-Galilei risponde Scuola e Università La Cina chiama e l’IISS Bachelet-Galilei risponde Studenti gravinesi in visita alla Qindgao Electronic School. In autunno studenti cinesi a Gravina
Prevenzione e contrasto sulle truffe agli anziani Convegni Prevenzione e contrasto sulle truffe agli anziani Un incontro dell’Associazione FInanzieri
Truffe agli anziani, se ne parla in un incontro dell’ANFI società Truffe agli anziani, se ne parla in un incontro dell’ANFI Iniziativa in programma martedì 25 marzo presso l’auditorium nell’Ex Mattatoio
Serata Open Night IISS Bachelet -Galilei Scuola e Università Serata Open Night IISS Bachelet -Galilei Evento conclusivo dell’orientamento
“La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso
22 ottobre 2025 “La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso
Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
21 ottobre 2025 Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
21 ottobre 2025 Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
1
Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
21 ottobre 2025 Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
Furti di Olive: allarme della Coldiretti
21 ottobre 2025 Furti di Olive: allarme della Coldiretti
Poste, chiusura uffici Via Bari
21 ottobre 2025 Poste, chiusura uffici Via Bari
Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
20 ottobre 2025 Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
20 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
20 ottobre 2025 C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
20 ottobre 2025 Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
Tra Fbc e Virtus Francavilla è pareggio
19 ottobre 2025 Tra Fbc e Virtus Francavilla è pareggio
Fbc, al Vicino arriva la Virtus Francavilla
19 ottobre 2025 Fbc, al Vicino arriva la Virtus Francavilla
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.