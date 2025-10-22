La legalità come rispetto della legge e dell’uomo

Ieri 21 Ottobre, alle 09.00 si è svolta nella splendida cornice dell'Aula Magna dell'I.I.S.S. Bachelet in Gravina di Puglia un evento Culturale dal titolo: "La legalità non solo intesa come rispetto delle leggi ma anche come rispetto dell'Uomo".Con una nutrita presenza di studenti e Docenti, rappresentanti dell'A.N.F.I. di Gravina, la prestigiosa presenza del Comm. Antonio Fiore Consigliere Nazionale A.N.F.I., la gentile presenza dell'Assessora alla Cultura di Gravina in Puglia Dr.ssa Marienza Schinco che ha portato gli apprezzati saluti del Sig., Sindaco della Città di Gravina in Puglia, Dott. Fedele Lagreca.Ha preso la parola il Presidente dell'A.N.F.I. di Gravina in Puglia, il Maresciallo Michele Digena , portava i saluti dell'Associazione, illustrava ai giovani studenti le peculiarità dell'A.N.F.I., a seguire la dirigente Dott.ssa Antonia Massera Dirigente I.C. S.G Bosco, la Dott.ssa Marilena Daraia dirigente I.T V. Bachelet in Gravina in Puglia a cui vadano un caloroso riconoscimento e plauso per la loro spiccata sensibilità.Dopo calorosi e sentiti saluti, ha preso la parola S. Ten. G.D.F. in congedo Dott. Salvatore Accardo in qualità di moderatore, ha passato la parola al Cap. Francesco Saverio Smorto Comandante Compagnia G.D.F di Altamura (BA), a seguire il C.F Giuseppe Nicola Lamorte e l'Avv. Antonio Maria Lascala, Vice Presidente A.N.F.I. per l'Italia Centro Meridionale. Un silenzio doveroso della platea ha consentito ai relatori di enucleare il concetto di legalità e di come si è evoluto sin dagli albori della Civiltà .il C.F. Giuseppe Nicola Lamorte con un excursus del concetto, e applicazione della legalità nelle varie zone del mondo civile in particolare l'Egitto Israele, Grecia, Diritto Romano, Longobardo, Normanno e Svevo e non ultimo lo sviluppo dei diritti dell'uomo, nel secolo dei lumi. Non di meno l'intervento del prestigioso Avv. Antonio Maria Lascala che con passione ed intelligenza ha portato gli studenti alla giusta attenzione alla legalità, con particolare attenzione alle insidie dei social e del loro uso e conseguenze, sensibilizzando di fatto l'intera platea. Un Plauso sincero alla spiccata sensibilità dell'intero corpo Docente e di servizio, del pregevole Istituto che ci ha gentilmente ospitati e supportati.