falcone e borsellino
falcone e borsellino
Convegni

Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo

Un incontro voluto da Anfi e I.C. S.g. Bosco- Benedetto XIII

Gravina - martedì 14 ottobre 2025 10.34
La legalità, intesa non solo come rispetto delle leggi ma anche come rispetto dell'uomo. Un concetto importante da diffondere tra i giovani soprattutto di questi tempi, dove alla ribalta delle cronache quotidianamente ci sono episodi di giovani e giovanissimi che non seguono i dettami di una vita corretta da vivere in pace e nel benessere comune.

Per ovviare a queste storture è necessario fare leva su valori come la giustizia, onestà e responsabilità individuale e collettiva. Diventa dunque fondamentale per i giovani sviluppare un senso civico e critico, imparando a scegliere in un modo consapevole e a rifiutare prepotenze ed ingiustizie, contribuendo in tal modo ad una società più equa.

Tutte considerazioni che hanno portato il presidente l'A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia) della Sezione di Gravina, Michele Digena, in collaborazione con la dirigente dell'Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Benedetto XIII, Antonia Masserio, a promuove un incontro finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani studenti.

A discutere sul tema, presso l'istituto tecnico Bachelet di Gravina, martedì 21 ottobre, con inizio alle ore 9, ci saranno il vice presidente per l'Italia centro meridionale Avv. Antonio Maria La Scala, il Capitano di Fregata Giuseppe Nicola Lamorte, socio ordinario Sezione A.N.F.I Gravina in Puglia ed il Comandante della Compagnia G.d.F. di Altamura, Capitano Francesco Saverio Smorto Tomassi.
  • I.T.C. "V. Bachelet"
  • Legalità
  • ANFI
Altri contenuti a tema
Cambio ai vertici delle scuole di Gravina Scuola e Università Cambio ai vertici delle scuole di Gravina Dopo i pensionamenti di Sarpi e Guglielmi l’ufficio scolastico regionale nomina i nuovi dirigenti
Premio alla Benedetto XIII per un video sulla Legalità Scuola e Università Premio alla Benedetto XIII per un video sulla Legalità La III A dell’IC gravinese tra i premiati del bando regionale “Mi impegno per la legalità”
Un successo il primo “Recruiting day” Scuola e Università Un successo il primo “Recruiting day” Una giornata in cui l’IISS Galilei-Bachelet e le Imprese del territorio si sono incontrate per valutare possibili inserimenti lavorativi
In Fiera Unità cinofile della Guardia di Finanza La città In Fiera Unità cinofile della Guardia di Finanza Una iniziativa della GdF e dell’A.N.F.I. Dimostrazione tecnico-pratica della squadra Pronto Impiego di Bari
La Cina chiama e l’IISS Bachelet-Galilei risponde Scuola e Università La Cina chiama e l’IISS Bachelet-Galilei risponde Studenti gravinesi in visita alla Qindgao Electronic School. In autunno studenti cinesi a Gravina
Prevenzione e contrasto sulle truffe agli anziani Prevenzione e contrasto sulle truffe agli anziani Un incontro dell’Associazione FInanzieri
Truffe agli anziani, se ne parla in un incontro dell’ANFI società Truffe agli anziani, se ne parla in un incontro dell’ANFI Iniziativa in programma martedì 25 marzo presso l’auditorium nell’Ex Mattatoio
Serata Open Night IISS Bachelet -Galilei Scuola e Università Serata Open Night IISS Bachelet -Galilei Evento conclusivo dell’orientamento
Colligo Festival: Gravina risuona di musica, arte e libertà
14 ottobre 2025 Colligo Festival: Gravina risuona di musica, arte e libertà
Gravina sempre più sporca, ma il Comune continua a pagare per servizi non resi
14 ottobre 2025 Gravina sempre più sporca, ma il Comune continua a pagare per servizi non resi
Regione Puglia, altri 3,15 milioni di euro per l’avviso “Pro.V.I.”
13 ottobre 2025 Regione Puglia, altri 3,15 milioni di euro per l’avviso “Pro.V.I.”
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Le parti del corpo. Terza parte
13 ottobre 2025 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Le parti del corpo. Terza parte
1
Mario Conca aderisce a Forza Italia e si candida alle regionali
13 ottobre 2025 Mario Conca aderisce a Forza Italia e si candida alle regionali
Rifiuti, due nuovi provvedimenti per i Comuni
13 ottobre 2025 Rifiuti, due nuovi provvedimenti per i Comuni
Anche per Gravina la nuova era del turismo riparte dal TTG
12 ottobre 2025 Anche per Gravina la nuova era del turismo riparte dal TTG
Taxi sociale: avviso pubblico per avviare il progetto
12 ottobre 2025 Taxi sociale: avviso pubblico per avviare il progetto
La Fbc di scena a Francavilla
12 ottobre 2025 La Fbc di scena a Francavilla
Protocollo d’intesa tra Coldiretti e Fondazione Santomasi
11 ottobre 2025 Protocollo d’intesa tra Coldiretti e Fondazione Santomasi
World Thrombosis Day 2025 anche all’Ospedale della Murgia
11 ottobre 2025 World Thrombosis Day 2025 anche all’Ospedale della Murgia
Domenica c’è mercato
11 ottobre 2025 Domenica c’è mercato
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.