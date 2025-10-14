Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo

La legalità, intesa non solo come rispetto delle leggi ma anche come rispetto dell'uomo. Un concetto importante da diffondere tra i giovani soprattutto di questi tempi, dove alla ribalta delle cronache quotidianamente ci sono episodi di giovani e giovanissimi che non seguono i dettami di una vita corretta da vivere in pace e nel benessere comune.Per ovviare a queste storture è necessario fare leva su valori come la giustizia, onestà e responsabilità individuale e collettiva. Diventa dunque fondamentale per i giovani sviluppare un senso civico e critico, imparando a scegliere in un modo consapevole e a rifiutare prepotenze ed ingiustizie, contribuendo in tal modo ad una società più equa.Tutte considerazioni che hanno portato il presidente l'A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia) della Sezione di Gravina, Michele Digena, in collaborazione con la dirigente dell'Istituto Comprensivo S.G. Bosco - Benedetto XIII, Antonia Masserio, a promuove un incontro finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani studenti.A discutere sul tema, presso l'istituto tecnico Bachelet di Gravina, martedì 21 ottobre, con inizio alle ore 9, ci saranno il vice presidente per l'Italia centro meridionale Avv. Antonio Maria La Scala, il Capitano di Fregata Giuseppe Nicola Lamorte, socio ordinario Sezione A.N.F.I Gravina in Puglia ed il Comandante della Compagnia G.d.F. di Altamura, Capitano Francesco Saverio Smorto Tomassi.