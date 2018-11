"L'Ospedale della Murgia avrà i servizi di primo livello"

5 foto convegno su ospedale di art.1 mdp

L'ospedale "Perinei" ha imboccato la strada giusta per servizi adeguati alle esigenze del territorio? Questo è emerso dalle dichiarazioni e dalle anticipazioni del presidente della Commissione Sanità Puglia, Pino Romano, e dal presidente del Consiglio Regionale, Mario Loizzo nel corso di un convegno organizzato dall'associazione politica art.1 Mdp a Gravina.I due esponenti di maggioranza hanno dato garanzie che l'Ospedale della Murgia "per Natale, con la fine della riforma di rientro che la Regione sta attuando secondo le direttive nazionali, verrà riconosciuta all'ospedale murgiano una implementazione strutturale e soprattutto l'indizione di nuovi concorsi per medici, infermieri e operatori sanitari"- ha assicurato il consigliere Romano.Una buona notizia, da tempo attesa dalla popolazione dei Comuni che vengono direttamente serviti dal "Perinei", con un bacino di utenza di oltre 200mila persone e con una dotazione organica di personale, sicuramente carente rispetto al reale fabbisogno.Il presidente Loizzo ha confermato l'inizio dei lavori per il rifacimento degli infissi, soffermandosi anche su altre questioni inerenti la qualità del servizio che il "Perinei" deve offrire ai malati delle comunità servite dall'ospedale. Loizzo, infatti, ha anticipato la volontà dell'amministrazione regionale di accogliere le istanze provenienti dal territorio per aprire un reparto di emodinamica per l'ospedale Perinei."Di certo è fondamentale la presenza di un UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica Ndr) che vada di pari passo con l'emodinamica, altrimenti il tutto serve a poco"- ha evidenziato il Presidente del consiglio regionale. Altra questione, poi, su cui si metterà mano a breve, riguarda la lungaggine delle liste d'attesa. In tal senso il Presidente della massima assise pugliese ha preannunciato l'impegno della Regione Puglia nel voler risolvere l'annosa questione, attraverso l'approvazione di una legge regionale che consentirà di snellire le procedure.Insomma, secondo Romano e Loizzo la strada intrapresa è quella giusta per far sì che il "Perinei" diventi un polo sanitario realmente di primo livello, così come è classificato.