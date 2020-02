Imprenditori e artigiani incontrano l’assessore regionale Giannini

Ancora un focus su viabilità e collegamenti. Ancora le infrastrutture che gravitano intorno alla zona Pip protagoniste, con lo zoom puntato su collegamento ferroviario diretto della Rete Ferroviaria Italiana tra Matera La Martella e Gravina; sulla Via dei Piloni e sulla Z.E.S. Adriatica nel territorio gravinese. Sono queste le tematiche che verranno affrontante nel corso dell'incontro organizzato dalla Asso.t.im. (Associazione Territoriale degli Imprenditori) con l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Giovanni Giannini.Un tema importante e centrale per lo sviluppo economico del territorio e per le problematiche legate alla sicurezza stradale, che negli ultimi tempi sono diventate prioritarie per la comunità gravinese, soprattutto alla luce dei sempre più numerosi incidenti che stanno flagellando la strada provinciale 27 La Tarantina, diventata l'arteria di collegamento più importante per la città. Nell'occasione verrà ribadita la proposta della Asso.t.im circa la viabilità di collegamento alla SS 96, in un momento in cui è massima l'attenzione sulla viabilità nel territorio e in una fase in cui si intensificano gli incontri con gli esponenti del governo per trovare una soluzione che riduca la pericolosità della strada Tarantina e riconnettere il territorio, e le aziende che operano a Gravina, alle principali vie di comunicazione.Un progetto che prevede – spiega in un suo post il presidente dell'associazione, Michele Capone- "un recupero del progetto della ex R6, insabbiato da decenni, che risolverebbe molti dei problemi che oggi si registrano sulla tarantina, sia per un miglior collegamento da e per il nostro territorio, che per il traffico veicolare attuale. Con urgenza si chiede di concentrare le risorse (che si stanno proponendo in forma disordinata e polverizzata) sul finanziamento di un lotto di strada a quattro corsie che parta dalla SS 99 (incrocio della Tarantina) e arrivi almeno fino alla rotonda di via Corato in agro di Gravina in Puglia".L'idea è quella di dotare la città di una circonvallazione che riesca a soddisfare le esigenze delle aziende del territorio e della comunità gravinese "con uno svincolo per Gravina Nord e zona Artigianale di via Spinazzola, uno per Corato e borgo la Murgetta, uno svincolo per la zona P.I.P. San Giuseppe Artigiano - Ruvo, uno svincolo SS 96 Potenza - Bari e Ospedale Fabio Perinei, uno svincolo Gravina Selva, uno svincolo Selva di Altamura fino poi a collegarsi con la SS 99 Bari – Matera".Proposta sulla quale sicuramente si discuterà nel corso dell'incontro con l'assessore Giannini, in programma alle ore 18, di domani (giovedì 13 febbraio), presso la sala meeting dell'associazione in via Enrico Fermi, 19.