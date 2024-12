Valorizzare la Via dei Piloni

Approvato emendamento in commissione bilancio della Regione Puglia per valorizzare e promuovere il percorso della Via dei Piloni. A renderlo noto è stata la presidente della commissione cultura Lucia Parchitelli.Un percorso naturalistico di quasi 20 chilometri in territorio murgiano che racchiude tre sorgenti, tre acquedotti e otto piloni, oltre al caratteristico borgo di Dolcecanto, espressione della civiltà contadina. Un itinerario che dal ponte acquedotto di Gravina porta fino alla fontana d'Ogna di Poggiorsini. La via dei Piloni è parte di un cammino, il cammino della via Sveva. "I cammini sono parte fondamentale della nostra offerta culturale" -ha sottolineato Lucia Parchitelli. Ragion per cui si è chiesto di inserire la via dei Piloni nell'atlante della rete dei cammini e degli itinerari culturali della Puglia.Ad imbeccare la consigliera regionale, portandola a conoscenza del progetto, sono stati il presidente della Asso,T.Im.- Confartigianato Michele Capone, che ha voluto ringraziare i consiglieri comunali Giacinto Lagreca e Michele Naglieri per l'interessamento e per aver portato la presidente Lucia Parchitelli a Gravina, "per verificare quanto da noi Asso.T.Im sostenuto da 15 anni"- ha concluso Capone, sottolineando come il presidente della commissione cultura sia rimasta colpita dalla bontà del progetto e abbia per tanto attivato gli uffici regionali che si sono confrontati con l'associazione gravinese, definendo alcuni dettagli che hanno portato così all'elaborazione dell'emendamento approvato in commissione bilancio.