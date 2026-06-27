Riccardo Scamarcio
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Oscar del libro: Riccardo Scamarcio a Gravina

Il 5 luglio l’attore andriese protagonista nella seconda tappa dell'Oscar del Libro

Gravina - sabato 27 giugno 2026 10.44 Comunicato Stampa
La città di Gravina in Puglia si prepara ad accogliere uno dei volti più amati del cinema italiano e internazionale. Domenica 5 luglio, alle ore 20:00, la splendida Piazza Benedetto XIII ospiterà la seconda tappa dell'evento culturale Oscar del Libro. Ospite d'eccezione della serata sarà Riccardo Scamarcio. L'attore e produttore pugliese sarà il protagonista indiscusso di un incontro aperto al pubblico, durante il quale ripercorrerà i momenti salienti della sua brillante carriera tra cinema d'autore, grandi produzioni internazionali e il suo impegno nel mondo della produzione cinematografica.

L'evento rappresenta un'occasione unica per la comunità di Gravina e per i numerosi visitatori di incontrare da vicino uno dei talenti più rappresentativi della cultura italiana contemporanea. Il format itinerante dell'Oscar del Libro mira da sempre a valorizzare la lettura, la promozione sociale e la straordinaria bellezza dei territori pugliesi. L'ingresso all'evento in Piazza Benedetto XIII è libero e aperto a tutti gli appassionati di cinema, letteratura e cultura.

«Per il secondo anno consecutivo – dichiara l'assessora al Turismo e al Marketing Territoriale Marienza Schinco – Gravina ha l'onore di ospitare una rassegna di alto livello culturale, con ospiti di prestigio che valorizzano i luoghi della cultura della nostra Città. Iniziamo con Riccardo Scamarcio, un attore e regista di grande valore, pugliese e contemporaneamente internazionale, che ha già dimostrato di apprezzare gli scorci del nostro centro storico, scegliendolo come set cinematografico: il suo è un graditissimo ritorno. Arte e cultura saranno ancora protagonisti in un format concepito per dare risalto alle nostre bellezze: un mix di assoluta qualità che ha già riscontrato ampio apprezzamento dal pubblico»
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