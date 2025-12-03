flash mob 2025- giornata disabilità
Giornata Disabilità, flash mob alla Don Valerio

Anche a Gravina sbarca l’iniziativa Special Olimpics

Gravina - mercoledì 3 dicembre 2025 13.37
Un'onda rossa che si muove al ritmo delle note di Viva l'Italia di Gabry Ponte. Una moltitudine di bambini che vestono i colori rosso fuoco della Special Olympics, il movimento internazionale che in occasione della giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità ha voluto organizzare un flash mob in tutta Italia.

Anche a Gravina il sodalizio Special Olympics ha deciso di aderire all'iniziativa nazionale, coinvolgendo due scuole primarie della città, la Padre Pio e la Don Saverio Valerio, che ha ospitato l'evento.

"Una giornata dedicata soprattutto ai diritti delle persone con disabilità" - ha sottolineato Ketti Lorusso, direttrice Special Olympics Italia Team Puglia.

Di qui l'importanza dell'evento di questa mattina che, attraverso la spensieratezza del ballo e del canto, intende porre l'accento sulle difficoltà delle persone con disabilità e sull'importanza che riveste anche lo sport nel processo di inclusione.

A condividere questo momento ed a portare la propria testimonianza anche i rappresentanti del Comune, con una delegazione composta dagli assessori Vincenzo Varrese e Marienza Schinco che hanno sottolineato la rilevanza del messaggio che si intende veicolare con l'iniziativa.

Una manifestazione a cui hanno aderito con entusiasmo Domenico Farinola e Michele Loglisci: dirigenti dei due istituti gravinesi, che seguono il programma Special Olympics durante tutto il periodo scolastico.

Insomma, una giornata di festa per i bambini e di consapevolezza per gli adulti, che dovranno insegnare alle generazioni future l'importanza dell'accettazione, dell'inclusione e del rispetto per le persone con disabilità, oltre che del valore della diversità di cui spesso gli atleti "speciali" sono i fieri paladini.
