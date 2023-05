Foggia- Gravina, Gemellaggio scuola Montessori

domani, Mercoledì 24 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, gli alunni delle classi 3^ A-B-C-D Montessori di Foggia ospiteranno gli alunni della classe 2^ E Montessori di Gravina in Puglia per una giornata-studio sull'Educazione Cosmica. Dall'osservazione diretta del mondo vegetale ai cartelloni impressionistici Montessori, dalle ricerche e libere conferenze degli alunni alle attività laboratoriali, in un percorso di studio, confronto e approfondimenti scolastici.Inoltre, i bambini vivranno una giornata di approfondimento degli argomenti relativi alla botanica e ai lavori svolti durante l'anno scolastico. I bambini gravinesi avranno la possibilità di socializzare confrontare le loro conoscenze e svolgere attività di osservazione diretta della natura. L'appuntamento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia.