E’ morto il Maratoneta gravinese Michele Debenedictis

Da tutti definito un uomo buono e una persona per bene. Molto conosciuto in città, anche grazie alle sue gesta sportive, si è spento oggi all'età di 62 anni Michele Debenedictis. Il maratoneta gravinese da tempo lottava contro un brutto male che lo ha stroncato. Negli anni Michele era salito alla ribalta delle cronache, anche sulle pagine di Gravinalife, per le sue imprese sportive.Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sui social da amici ed estimatori che lo hanno conosciuto in vita. Sempre disponibile e pronto al sorriso, Michele era tra i soci fondatori dell'associazione sportiva Festina Lente che lo ha voluto ricordare per la sua forza che lo ha spinto a superare ogni ostacolo, compiendo imprese di grande valore."Sui campi di gara, ha dimostrato una tenacia straordinaria. Ogni passo, ogni sforzo, ogni vittoria e ogni sconfitta sono stati il riflesso di uno spirito indomabile che non si è mai arreso" - scrivono dal sodalizio sportivo, memori di come Michele sia stato modello di ispirazione per numerosi giovani che si sono affacciati al mondo della corsa amatoriale.Un campione di generosità, di energia e di simpatia- come lo ha definito qualcuno- competente e professionale anche sul lavoro, che adesso lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.I funerali di Michele Debenedictis (per tutti Caporale) si svolgeranno lunedì 4 agosto, alle ore 16, presso la cattedrale di Gravina.