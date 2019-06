Dai recenti dati sull'andamento del credito emerge una costante diminuzione delle erogazioni dei finanziamenti alle imprese. Per questo COFIDI.IT, società cooperativa di garanzia del sistema CNA pugliese da sempre attenta alle esigenze delle PMI, punta a frenare la flessione creditizia con l'ausilio della propria garanzia e di strumenti finanziari adeguati ed innovativi che agevolano l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.Di questo si parlerà nel corso dibattito "DIAMO CREDITO ALLE IMPRESE - La riforma del Fondo Centrale di Garanzia, le Misure Regionali e la nuova Tranched Cover" organizzato mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 11,00, presso la Camera di Commercio di Bari da COFIDI.IT, intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia.Dal 15 marzo sono in vigore le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di Garanzia (decreto interministeriale del 6 marzo 2017). Tra le principali novità si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito. COFIDI.IT è tra i primi confidi autorizzati contestualmente all'entrata in vigore della riforma.Si affronterà anche il tema dell'importante ruolo svolto dalle Misure regionali che negli ultimi anni stanno dando un contributo fondamentale al sostegno della garanzia e del credito alle PMI pugliesi, tra queste il P.O. FESR-FSE Puglia 2014-2020 – Asse III Azione 3.8 – Sub-Azione 3.8. ed il nuovo Fondo Tranched - P.O. PUGLIA 2014/2020 –AZIONE 3.8 -OBIETTIVI che sta per diventare operativo a favore dell'accesso al credito bancario.SalutiCosimo BORRACCINO - Assessore allo Sviluppo Economico della Regione PugliaInterventiTeresa PELLEGRINO Direttore Generale COFIDI.ITGianna Elisa BERLINGERIO Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi- Regione PugliaAntonio DE VITO Direttore Puglia SviluppoGiuseppe RICCARDI Segretario CNA PugliaLuca LA RAGIONE Direzione Strumenti di Garanzia – Mediocredito CentraleMario PAGANI Responsabile Dipartimento Politiche Industriali CNAConclusioniLuca CELI Presidente COFIDI.IT