Chiusi 10 km della strada statale 96 bis

L'Anas ha comunicato che per eseguire i lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento della strada statale 96 si è resa necessaria la chiusura di tutte le corsie dell'arteria, dal km 57+800 al km 68+200, compreso lo svincolo di Madonna della Stella, al Km 66 500.Il provvedimento prevede la chiusura al traffico per l'esecuzione di lavori che consistono nella bonifica, rifacimento del corpo stradale e della sovrastruttura stradale, oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, nel tratto compreso tra il Km 61+060 (lato Potenza) e il Km 62+120 (fine galleria lato Bari) dove si è verificato un dissesto idrogeologico che ha compromesso cunette, banchine e scarpate.Lavori iniziati lo scorso 4 ottobre e che si protrarranno presumibilmente fino alla metà del mese di dicembre (17 dicembre è la data riportata nell'ordinanza).La decisione ha suscitato numerose proteste da parte di chi è costretto a percorrere il tratto stradale Gravina-Irsina, con il traffico che è stato convogliato sulla vecchia provinciale per Irsina. Una vecchia strada di competenza provinciale che presenta numerose criticità: un manto stradale dissestato, aperta solo ai frontisti, che provocherà non pochi disagi per le comunità a cavallo delle regioni Puglia e Basilicata.