Candidatura capitale della Cultura: Gravina e Altamura uniscono le forze

Dopo le intese intercorse tra i sindaci delle Città di Altamura e Gravina, si è svolta la prima riunione operativa delle due delegazioni. Per la municipalità di Gravina erano presenti gli assessori Giusy Festa, Marienza Schinco, Vito Stimolo e il Consigliere Comunale delegato alla candidatura a "Capitale Italiana della Cultura 2027" Ignazio Lovero. Per Altamura, invece, era presente il Vicesindaco e Assessora alla cultura Angela Miglionico.Alla riunione erano presenti anche le delegazioni delle Commissioni Cultura dei due comuni guidate dai Consiglieri Comunali Nina Dibenedetto per Altamura e Vincenzo Florio per Gravina. L'incontro è stato propizio ad avviare una fase conoscitiva utile a definire le fasi successive di una panificazione strategica condivisa per la presentazione della candidatura del Comune di Gravina in Puglia a Capitale Italiana della Cultura 2027.Per rafforzare il sostegno al percorso avviato dall'Amministrazione gravinese in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, i due comuni hanno stabilito di procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.Al centro dei colloqui anche l'avvio di una proficua collaborazione per la crescita del turismo puntando alla definizione di un piano strategico congiunto che contempli la promozione e la fruizione dei monumenti e dei beni a patrimonio di entrambe le città.I lavori delle delegazioni sono stati aggiornati a domani, 6 marzo prossimo, in occasione della prima visita del Dott. Agostino Riitano, già Project Manager Supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, Project Manager e direttore di Procida 2022 Capitale Italiana della Cultura, Project Manager e Direttore di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura, incaricato dal Comune di Gravina di redigere il dossier di candidatura.