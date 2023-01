Bretella tra Sp 27 e 201, quando l'inizio dei lavori?

Dopo aver sbandierato in pompa magna l'inizio dei lavori, non se ne è saputo più nulla. Tutto tace sul cantiere di realizzazione della bretella stradale che dovrà unire le strade provinciali 27 (la cosiddetta Tarantina) e la provinciale 201, così da consentire un'alternativa alla strada statale 96, unica arteria di accesso, attualmente per l'ospedale della Murgia.Nella scorsa estate si erano visti movimenti con la tabella della cantierizzazione che faceva ben sperare in un'opera che in meno di un anno avrebbe aiutato la viabilità per le centinaia di persone che quotidianamente si recano presso il nosocomio murgiano, invece, al momento non è dato sapere se i lavori sono iniziati, procedono o hanno avuto una battuta d'arresto.Per riuscire a saperne di più ci è venuto in soccorso il consigliere comunale, nonché ex consigliere metropolitano Antonio Stregapede, attualmente consulente presso l'ente sovraccomunale. Secondo le informazioni acquisite dal consigliere, i lavori al momento non sono partiti, pur avendo affisso le tabelle di cantierizzazione. A causare i ritardi sarebbe stato lo slittamento a fine anno del trasferimento delle risorse da parte della Regione Puglia che, di fatto, non ha consentito l'inizio delle opere.Secondo quanto riportato dalla tabella di cantierizzazione, i lavori avrebbero dovuto iniziare il 6 giungo scorso, con il termine fissato per il 24 maggio 2023: adesso ovviamente non sarà così.Infatti, risolta questa questione, secondo le previsioni della città Metropolitana, i lavori dovrebbero iniziare nel Febbraio prossimo, con il cantiere che, considerando il ritardo di oltre sei mesi con cui si inizierà a realizzare le opere, dovrebbe essere consegnato probabilmente nei primi mesi del 2024, sempre che non ci siano altri intoppi.