Bellomo sarà il nuovo prefetto di Bari

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha deliberato le nomine e il movimento di Prefetti in tutta Italia. E' interessato pure l'Ufficio territoriale del Governo di Bari.Antonia Bellomo, ex prefetto di Matera e attualmente con lo stesso incarico alla Prefettura di Taranto, assumerà le funzioni di nuovo prefetto di Bari e subentrerà quindi a Marilisa Magno.Bellomo, nata a Bari, laureata in Giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università di Bari, nel 1982 è entrata nell'Amministrazione dell'Interno assegnata prima alla Prefettura di Ancona, quindi Chieti e a Bari. Numerosi incarichi nel capoluogo pugliese tra cui vice prefetto vicario. Nominata prefetto della Repubblica, dal 16 aprile 2012 ha assunto l'incarico all'ufficio territoriale di governo di Leggo.Dal 2 febbraio 2015 al 31 marzo scorso ha ricoperto l'incarico di Prefetto della provincia di Matera.Prima della nomina prefettizia, è stata chiamata a reggere in qualità di Commissario Straordinario i Comuni di Sannicandro di Bari, Capurso, Monopoli, Molfetta, Conversano, Polignano a Mare e Acquaviva delle Fonti della provincia di Bari, Canosa di Puglia della provincia di Barletta Andria Trani e di Palmi della provincia di Reggio Calabria.E' prefetto della provincia di Taranto dall'1 aprile 2019.