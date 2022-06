Bando regionale info-point, non c’è Gravina

Se l'intenzione è quella di sviluppare il turismo e l'offerta dei servizi per i visitatori, come mai la città di Gravina non compare tra i nomi delle beneficiarie, e neppure tra quelli delle città partecipanti al bando regionale per finanziare il potenziamento degli Info-point turistici dei Comuni pugliesi?Una domanda legittima all'indomani della comunicazione giunta dal governo regionale che ha annunciato di aver destinato ulteriori risorse per i progetti ammessi e non finanziati che hanno partecipato all'avviso pubblico per il potenziamento dei punti di informazione turistica dei Comuni. Un bando voluto dalla Regione Puglia per selezionare proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli Info-point turistici appartenenti alla rete regionale, a valere sul POC Puglia 2014-2020 per il 2022.A disposizione il governo Emiliano ha messo ulteriori 250 mila euro, che si aggiungono ai 600mila stanziati ad aprile e che serviranno per finanziare, (oltre ai 40 progetti già ammessi al finanziamento) le progettualità di ulteriori 16 Comuni, i cui progetti hanno superato positivamente la fase istruttoria e di valutazione ma non erano finanziabili per esaurimento delle disponibilità, di beneficiare dell'intervento.Una occasione che purtroppo non vede la città di Gravina tra i comuni possibili destinatari dei fondi. Nella speranza che ci sia la possibilità di intercettarne altri in un immediato futuro e far decollare definitivamente i servizi destinati ai turisti, tra cui anche quelli informativi.