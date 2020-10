Asl Bari: a breve attivo il reparto Covid all'ospedale della Murgia

Il reparto Covid-19 all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" si farà. Anzi "sarà attivo a breve, con i primi 20 posti letto". Lo comunica la Asl di Bari in un comunicato stampa. in cui si afferma che "la Asl Bari, considerata l'attuale evoluzione dell'emergenza sanitaria, d'intesa con la Regione Puglia ha deciso di potenziare la rete dei posti letto Covid-19 nell'area metropolitana di Bari, rispetto alla dotazione fissata in agosto".Ma perché l'ospedale della Murgia nonostante tutti i timori e le preoccupazioni espresse?Per la Asl "l'ospedale di Altamura, proprio per la sua versatilità, consente la creazione di percorsi verticali dedicati, garantendo una netta separazione dei flussi di pazienti Covid e no-Covid all'interno del presidio, compresa l'attivazione di un'area di diagnostica per immagini riservata ai pazienti Covid".Sempre la Asl rende noto che i lavori di adeguamento in corso interessano l'area di degenza corrispondente al 6° piano dell'edificio. In questa fase iniziale saranno attivati 20 posti letto di Malattie Infettive, ma la struttura è potenzialmente in grado di ospitare sino a 60 posti letto Covid. In base all'evolversi della situazione epidemiologica, infatti, è già prevista l'attivazione di altri 20 posti letto di Area Medica, oltre a 16 posti letto di terapia semintensiva e 4 di terapia intensiva.Per realizzare questo nuovo modello organizzativo, funzionale al contrasto della pandemia, la direzione strategica della Asl Bari ha stabilito che nel presidio di Altamura vengano "bloccati con effetto immediato tutti i ricoveri in elezione, fatta eccezione per i ricoveri urgenti, per le attività non differibili e per le patologie neoplastiche".