Abbandono dei rifiuti, una piaga per tutta la regione

Per l'azione di contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e delle discariche abusive, la Regione Puglia ha rinnovato la sottoscrizione dell'accordo di programma quadro per la tutela dell'ambiente. L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore all'ambiente e alla pianificazione territoriale, Anna Grazia Maraschio, e dei rappresentanti di Arpa Puglia, Cnr-Irsa, Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", Comando Legione Carabinieri "Puglia" e Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza.L'accordo si propone di proseguire le attività avviate con il precedente Accordo di Programma Quadro del 2007, attesa la necessità di fronteggiare il fenomeno delle attività illecite in materia di gestione di rifiuti ovvero le attività di discariche abusive o presenza di rifiuti non significative, nonché di perseguire l'attività di vigilanza e prevenzione degli illeciti ambientali grazie al prezioso contributo delle Forze dell'Ordine firmatarie, il Cnr- Irsa e l'Arpa Puglia investendo 1.530.000,00 euro per gli anni 2022 – 2025 per un importo annuo pari a 510.000 euro, come sostegno per uomini e mezzi delle forze coinvolte.La Regione sottolinea che non si tratta dell'unica iniziativa in materia: sono in corso i lavori di uno specifico tavolo tecnico regionale impegnato nell'elaborazione di una strategia complessiva per il contrasto degli abbandoni dei rifiuti, insieme all'Anci, perché i Comuni sollecitano interventi drastici contro questa piaga.