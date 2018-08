Via alle richieste di contributo per l'acquisto di libri di testo

Al via le richiesta di contributo per l'acquisto dei libri di testo.La presentazione delle domande per ricevere il contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2018/19 dovrà essere effettuata on line dalle ore 10:00 del 20 agosto alle ore 14:00 del 20 settembre 2018È un beneficio erogato per contribuire alla fornitura di testi scolastici, per l'anno di frequenza 2018/19 sulla base della L. 448/1998 - L. 208/201.Al beneficio possono accedere gli iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 1° e di 2° grado della Regione Puglia che appartengono a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2018 in corso di validità inferiore o uguale a € 10.632, 94.Il beneficio deve essere richiesto dal genitore o da chi rappresenta il minore (tutore o curatore) o dallo studente se è maggiorenneLa domanda dovrà essere presentata esclusivamente ON - LINE utilizzando l'applicativo predisposto da Innovapuglia e reso disponibile all'indirizzo internet: www.sistema.puglia.it/contributolibriditestoLa procedura di presentazione delle istanze on - line è aperta a partire dalle ore 10:00 del 20 agosto 2018 e terminerà alle ore 14:00 del 20 settembre 2018E' bene ricordare che per formulare la richiesta di contributo occorre acquisire l'attestazione ISEE 2018 in quanto viene richiesto il requisito del livello di attestazione ISEE entro la soglia di euro 10.632,94.Inoltre occorre conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo per cui si chiede il contributo nel caso in cui il Comune di residenza abbia optato per la concessione di contributi monetari, in alternativa alle altre opzioni possibili (Buoni libro o Comodato d'uso); avere disponibilità di un indirizzo e-mail; avere un numero di cellulare con SIM attivata in Italia.All'indirizzo internet www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto sarà possibile scaricare la guida operativa Iter Procedurale che descrive in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e l'inoltro della istanza di partecipazione all'avviso.