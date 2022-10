Pubblicato l’Avviso per l’esenzione ticket mensa scolastica

Su indicazione della Civica Amministrazione, gli uffici comunali hanno predisposto l'Avviso Pubblico per l'esenzione ticket mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie a tempo prolungato per l'anno scolastico 2022/23, indicando i criteri per poterne usufruire.Può beneficiare dell'esenzione chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:• famiglie che presentino un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 4.500,00;• alunni diversamente abili, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 05.02.1992 residenti nel Comune di Gravina in Puglia.L'istanza, è scaricabile dal sito del Comune oppure in formato cartacea presso l'Ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo, sito in Piazza Cavour, n. 19, dovrà essere debitamente compilata.Alla domanda dovrà essere allegata:• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante e, per gli stranieri, anche di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;• attestazione ISEE in corso di validità, che non dovrà essere superiore ad € 4.500,00, per gli alunni facenti parte di famiglie che versano in stato di indigenza;• certificazione medica ASL attestante lo stato di invalidità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 05.02.1992, per gli alunni diversamente abili.Domanda e documentazione, dovranno essere inviati in formato pdf all'indirizzo pec istruzione.cultura.sport.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, specificando nell'oggetto "Domanda per l'esenzione ticket mensa scolastica scuole dell'infanzia e primarie a tempo prolungato – anno scolastico 2022/2023", oppure mediante consegna in forma cartacea presso lo stesso ufficio (Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo, sito in Piazza Cavour, n. 19).L'Avviso Pubblico non ha scadenza.