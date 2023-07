Presto a Gravina il primo Asilo Nido Comunale

Dalla Giunta Municipale via libera all'atto di indirizzo per l'apertura del primo Asilo Nido Comunale della nostra città. La progettualità nasce grazie a risorse per oltre 260 mila euro provenienti dall'Ambito Territoriale. L'Asilo Nido Comunale è un servizio necessario per il territorio, come dimostrano i dati demografici su quella fascia d'età, e dunque una necessità fortemente avvertita dalle famiglie.L'asilo nido nasce con l'obiettivo di favorire la crescita serena e lo sviluppo psicofisico di bambini, oltre che per dare risposta e sostegno ai bisogni delle famiglie della nostra città. In quest'ottica il servizio Nido viene valutato come servizio qualificato e di pubblico interesse.Per quest'anno, ai servizi offerti dal Nido potranno eccedere massimo 34 bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi per gruppi omogenei d'età:1. Sezione piccoli bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;2. Sezione medi bambini di età compresa tra i 13 e i 23 mesi;3. Sezione grandi bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.Con la stessa delibera è stato dato incarico al Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria di predisporre tutti gli atti utili ad espletare le procedure di evidenza pubblica per individuare i locali idonei ad ospitare il servizio e l'individuazione dell'operatore economico a cui sarà affidata la gestione dell'Asilo Nido per una durata di 6 anni.Si tratta di un provvedimento che questa comunità attende da anni, ottenuto con grande caparbietà da questa Amministrazione Comunale, dall'Assessorato che ho l'onore di guidare e dagli Uffici Comunali Servizi Sociali e Appalti e Contratti per il lavoro sin qui svolto e per quello che sarà fatto per avviare in tempi celeri questo servizio. Siamo particolarmente felici perché andiamo a implementare la proposta di servizi che questa città offre a tante famiglie che, sino ad ora, erano costrette a ripiegare sugli asili privati. Gli esperti dicono che i bambini che frequentano l'asilo nido sono più socievoli e stimolati e hanno maggiore possibilità di successo ad affermarsi nella vita, in quanto in possesso degli strumenti giusti per conoscere sé stessi e il mondo esterno. Ottenuto il via libera dalla giunta comunale, abbiamo anche dato mandato agli uffici comunali di svolgere tutte le attività propedeutiche per consentirci di partire con questo servizio quanto prima.