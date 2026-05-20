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Politica

Precisazione politica del movimento “Officine Gravinesi”

Nota stampa del coordinatore politico Mimmo Cardascia

Gravina - mercoledì 20 maggio 2026 9.56 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito un comunicato stampa a firma del coordinatore cittadino di "officine Gravinesi" rivolto al sindaco di Gravina e alle forze politiche di maggioranza.

Il sottoscritto, in qualità di Coordinatore politico cittadino del movimento "Officine Gravinesi", ritiene necessario chiarire pubblicamente alcune questioni politiche emerse nel dibattito cittadino e nelle recenti dinamiche amministrative.

Si precisa, in maniera netta e inequivocabile, che l'Assessora Marienza Schinco non rappresenta il movimento "Officine Gravinesi", né il relativo gruppo consiliare.

Si precisa inoltre che il gruppo consiliare "Officine Gravinesi" non esprime alcun rappresentante all'interno della Giunta comunale e, certamente, non può essere rappresentato da chi ha sostenuto forze politiche dalle quali siamo culturalmente e politicamente distanti.

Il nostro movimento si riconosce nei valori del riformismo democratico, dell'antifascismo, della tutela dei diritti civili e delle libertà individuali e collettive. L'obiettivo politico che perseguiamo è quello di contribuire alla costruzione, anche nella città di Gravina in Puglia, di un centrosinistra rinnovato culturalmente e politicamente, capace di ritrovare forza nelle radici riformiste, popolari e progressiste del nostro Paese.

Riteniamo inoltre necessario evidenziare un errore politico che, nel tempo, ha caratterizzato l'azione di codesta amministrazione comunale. In una coalizione politica, il tema centrale non può essere semplicemente individuare "a quale consigliere appartiene" un assessore. Una maggioranza e un Sindaco dovrebbero piuttosto interrogarsi su cosa quell'assessore rappresenti politicamente, quale visione della città incarni e quale progetto politico e culturale contribuisca a costruire.

Ridurre il rapporto politico a dinamiche esclusivamente personalistiche o numeriche, fondate sul rapporto diretto con i singoli consiglieri comunali, mortifica inevitabilmente il ruolo dei movimenti politici organizzati, impoverisce il confronto democratico e finisce per indebolire la stessa azione amministrativa.

È altrettanto evidente che il movimento "Officine Gravinesi" non è mai stato realmente coinvolto nelle scelte politiche e amministrative di questa esperienza di governo cittadino. Si è preferito instaurare un rapporto diretto e personalistico con i singoli consiglieri comunali, bypassando completamente il confronto con il movimento politico, con la sua identità, la sua elaborazione programmatica e la sua visione della città.

Una scelta che consideriamo politicamente sbagliata, perché una coalizione si rafforza valorizzando i soggetti politici e non svuotandoli di funzione e rappresentanza.
Con senso di responsabilità e chiarezza politica, riteniamo doveroso ribadire tali posizioni affinché non vi siano equivoci o improprie sovrapposizioni.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Politico Cittadino
"Officine Gravinesi"
Avv. Domenico Cardascia
  • Mimmo Cardascia
  • officine gravinesi
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