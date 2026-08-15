assunzioni persone disabili
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Lavoro e Impresa

Regione Puglia rafforza le politiche per l’inclusione lavorativa

Un avviso pubblico per incentivare le assunzioni delle persone con disabilità

Gravina - sabato 15 agosto 2026
La Regione Puglia intende rafforzare le politiche per l'inclusione lavorativa e lo fa attraverso l'attivazione di un avviso pubblico che mette a disposizione 4,5 milioni di euro per incentivare l'assunzione di persone con disabilità da parte dei datori di lavoro privati.

La misura, finanziata dal Fondo regionale dedicato, intende sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, riconoscendo ai datori di lavoro incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

"Si tratta - spiega l'Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Puglia Eugenio Di Sciascio- di un sostegno concreto, immediato e burocraticamente snello, che favorisce entrambe le categorie interessate, datori di lavoro e persone con disabilità, e che potrebbe generare circa 450 assunzioni".

Le istanze di partecipazione all'avviso pubblico verranno prese in considerazione fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia e comunque non oltre la data del 31 dicembre prossimo.
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