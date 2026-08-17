Archeo In Smart Lovero risponde a Maria Conca

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale Ignazio Lovero di risposta alla nota sul progetto Archeo In Smart della consigliera Maria Conca.Qualche giorno fa mi è stata recapitata una nota da parte della Consigliera Conca. Desidero innanzitutto ringraziarla per questa interrogazione, che mi offre la gradita opportunità di informare la nostra città sullo stato di attuazione delle opere relative al progetto "Archeo in Smart".​Premetto subito che la mia risposta si concentra sugli aspetti di carattere politico e strategico, lasciando al Dirigente comunale competente la pronta e dettagliata trattazione di tutti i quesiti di natura squisitamente tecnica e contabile legati all'appalto in essere.​Dal punto di vista politico e d'indirizzo, preme ricordare il punto di partenza e il valore complessivo di questo percorso: 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗔𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗘𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗼𝘀𝗮, "𝗔𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼 𝗶𝗻 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁", che si è classificata al primo posto della graduatoria dell'Avviso Pubblico "Smart In - Valorizzazione dei luoghi della Cultura", ottenendo il maggior punteggio e risultando la migliore dell'intera Regione Puglia.​Un traguardo straordinario raggiunto grazie alla dedizione degli uffici comunali e all'impegno profuso da chi vive la politica con passione e spirito di servizio.​𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮̀ 𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 — 𝘂𝗻'𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗶𝗲𝗿𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼, 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗮𝘁𝗼 — 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗘𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗮 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀, 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗰𝗼𝗴𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶. Si tratta di modelli concreti che ridisegnano le prospettive di una Città d'Arte che guarda con orgoglio al suo ruolo di 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟳.​Nel merito dei punti sollevati, desidero rassicurare pienamente la Consigliera e l'intera nostra Comunità:Per quanto sia superfluo ricordarlo per un appalto pubblico, ogni singola opera è costantemente concordata con la Soprintendenza, con la quale vi è una collaborazione totale e proficua, orientata anche alla tutela e alla valorizzazione del costituendo 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮.Nei mesi scorsi si è provveduto a risolvere e ordinare la promiscuità tra i fruitori dell'area e la zona di cantiere, predisponendo percorsi alternativi in totale sicurezza che garantiscono sia la continuità delle visite guidate, sia la regolare prosecuzione dei lavori.Ad oggi non si è riscontrata alcuna criticità nell'esecuzione dell'appalto, se non l'affiorare di significative emergenze archeologiche. Tali ritrovi sono stati prontamente approfonditi attraverso scavi regolarmente autorizzati che, ben lontani dal rappresentare un ostacolo, arricchiranno il nostro patrimonio e "faranno nuova storia" per la nostra comunità.​𝗜𝗹 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗘𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗹'𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗵𝗲𝗿𝗮̀ 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹'𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮, 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝗽𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗳𝗿𝘂𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝘃𝗼.