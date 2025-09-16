mairo conca
mairo conca
Politica

PNRR Green Connect: lavori e disagi, servono correzioni per non sprecare risorse

La proposta del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca

Gravina - martedì 16 settembre 2025
Secondo il consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca, la realizzazione del progetto Green Connect sta procurando disagi e per evitare spreco di risorse andrebbero poste alcune correzioni. Oltre a segnalare le criticità, il consigliere comunale lancia alcune proposte. Ecco cosa Scrive Conca.


"Gravina ha ottenuto circa 6 milioni di euro dal PNRR – Green Connect, risorse preziose che avrebbero dovuto riqualificare piazze, strade e marciapiedi. Un'opportunità importante, che però rischia di trasformarsi in un'occasione sprecata a causa di scelte progettuali e organizzative discutibili.

Negli ultimi giorni, infatti, diversi cantieri sono stati aperti contemporaneamente in via Guardialto Piccolo, via Montale e via Lucca, proprio a ridosso della riapertura delle scuole. Sarebbe stato più logico e rispettoso verso i cittadini concentrare i lavori nei mesi estivi, limitando così disagi e traffico.

Le criticità principali riguardano:

-parcheggi eliminati a causa dell'allargamento dei marciapiedi, con gravi disagi per i residenti;

-interventi in zone già dignitose, come via Majorana e via G. Di Vittorio, mentre quartieri come via Longo o villa Margherita o zona Salsa restano senza marciapiedi o con tratti fatiscenti;

-nuove isole pedonali in via Guardialto Piccolo, a ridosso della scuola Padre Pio, che rischiano di intralciare invece che agevolare il traffico.


La mia proposta è semplice e di buon senso:

-in via Guardialto Piccolo meglio segnaletica orizzontale al posto di manufatti fissi, per garantire fluidità al traffico e passaggio ai mezzi più grandi;

-in via Montale, rivedere la larghezza eccessiva dei marciapiedi per restituire parcheggi ai residenti;

-adottare ovunque i cosiddetti "angoli alla francese" per i marciapiedi, così da facilitare la circolazione senza danneggiare i veicoli.


Già in passato soluzioni simili in via De Gasperi (crocevia con via Tripoli e via San Sebastiano) si sono rivelate inefficaci e sono state rimosse con aggravio di spesa. Non ripetiamo gli stessi errori.

Il PNRR ha tempi e vincoli stringenti, ma resta fondamentale calibrare gli interventi con attenzione alla realtà urbana, evitando scelte calate dall'alto che costringeranno domani a spendere altri soldi pubblici per rimediare.

L'obiettivo deve essere quello di migliorare davvero la vivibilità della città, non quello di complicarla.

Mario Conca
Consigliere Comunale
Gravina in Puglia
  • Mario Conca
  • green connect
Altri contenuti a tema
Conca: “concorso lampo diventa boomerang” La città Conca: “concorso lampo diventa boomerang” Il consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi riferisce che sono 66 candidati per 2 posti a tempo
Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi” La città Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi” Un comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi
Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera La città Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera Soluzione condivisa tra Amministrazione e Agricoltori
1 Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo La città Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo Il consigliere comunale Mario Conca Scrive all’amministrazione comunale
Fumi e cattivi odori, Conca: richiesta agli atti La città Fumi e cattivi odori, Conca: richiesta agli atti per il consigliere comunale bisogna chiarire proprietà, responsabilità e obblighi
Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Cronaca Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Il consigliere comunale vuole conoscere cause e azioni conseguenti
Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione La città Bando reclutamento agenti PL: precisazioni dell’Amministrazione Il sindaco Lagreca e l’assessore Lorusso rispondono a Conca
Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Concorso per agenti di PL: Conca chiede rettifica bando Il consigliere dei Cittadini Gravinesi: “solo prova orale e bando a cavallo di Ferragosto”
Incidente nel sottovia della circonvallazione
15 settembre 2025 Incidente nel sottovia della circonvallazione
Cinghiali: situazione fuori controllo
15 settembre 2025 Cinghiali: situazione fuori controllo
Gravina, passeggiata contest Wiki Loves Puglia
15 settembre 2025 Gravina, passeggiata contest Wiki Loves Puglia
Incendi e odori molesti ad agosto, interpellanza di Verna
15 settembre 2025 Incendi e odori molesti ad agosto, interpellanza di Verna
A Gravina c’è il “Cinema d’Hortus”
15 settembre 2025 A Gravina c’è il “Cinema d’Hortus”
Fasano corsaro a Gravina
14 settembre 2025 Fasano corsaro a Gravina
Pietra, grotte, ponte, grano e sole: presentato il logo di Gravina2028
14 settembre 2025 Pietra, grotte, ponte, grano e sole: presentato il logo di Gravina2028
Al Vicino atteso il Fasano
14 settembre 2025 Al Vicino atteso il Fasano
Dialoghi nella Murgia, Tutto pronto per la seconda edizione
14 settembre 2025 Dialoghi nella Murgia, Tutto pronto per la seconda edizione
Conca: “concorso lampo diventa boomerang”
13 settembre 2025 Conca: “concorso lampo diventa boomerang”
Bonus Trasporti per Studenti in Puglia
13 settembre 2025 Bonus Trasporti per Studenti in Puglia
Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
13 settembre 2025 Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.