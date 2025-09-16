PNRR Green Connect: lavori e disagi, servono correzioni per non sprecare risorse

Secondo il consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca, la realizzazione del progetto Green Connect sta procurando disagi e per evitare spreco di risorse andrebbero poste alcune correzioni. Oltre a segnalare le criticità, il consigliere comunale lancia alcune proposte. Ecco cosa Scrive Conca."Gravina ha ottenuto circa 6 milioni di euro dal PNRR – Green Connect, risorse preziose che avrebbero dovuto riqualificare piazze, strade e marciapiedi. Un'opportunità importante, che però rischia di trasformarsi in un'occasione sprecata a causa di scelte progettuali e organizzative discutibili.Negli ultimi giorni, infatti, diversi cantieri sono stati aperti contemporaneamente in via Guardialto Piccolo, via Montale e via Lucca, proprio a ridosso della riapertura delle scuole. Sarebbe stato più logico e rispettoso verso i cittadini concentrare i lavori nei mesi estivi, limitando così disagi e traffico.Le criticità principali riguardano:-parcheggi eliminati a causa dell'allargamento dei marciapiedi, con gravi disagi per i residenti;-interventi in zone già dignitose, come via Majorana e via G. Di Vittorio, mentre quartieri come via Longo o villa Margherita o zona Salsa restano senza marciapiedi o con tratti fatiscenti;-nuove isole pedonali in via Guardialto Piccolo, a ridosso della scuola Padre Pio, che rischiano di intralciare invece che agevolare il traffico.La mia proposta è semplice e di buon senso:-in via Guardialto Piccolo meglio segnaletica orizzontale al posto di manufatti fissi, per garantire fluidità al traffico e passaggio ai mezzi più grandi;-in via Montale, rivedere la larghezza eccessiva dei marciapiedi per restituire parcheggi ai residenti;-adottare ovunque i cosiddetti "angoli alla francese" per i marciapiedi, così da facilitare la circolazione senza danneggiare i veicoli.Già in passato soluzioni simili in via De Gasperi (crocevia con via Tripoli e via San Sebastiano) si sono rivelate inefficaci e sono state rimosse con aggravio di spesa. Non ripetiamo gli stessi errori.Il PNRR ha tempi e vincoli stringenti, ma resta fondamentale calibrare gli interventi con attenzione alla realtà urbana, evitando scelte calate dall'alto che costringeranno domani a spendere altri soldi pubblici per rimediare.L'obiettivo deve essere quello di migliorare davvero la vivibilità della città, non quello di complicarla.