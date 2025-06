Piano di gestione “Foreste delle Murge”

Si parla del piano di Gestione Forestale "foreste delle Murge" in un incontro organizzato per domani mattina, alle ore 10,30, presso il palazzo dell'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia.Una importante iniziativa alla quale porteranno i propri saluti l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia; i sindaci dei comuni di Gravina e Cassano Fedele Lagreca e Davide Del Re; Mariangela Lomastro, dirigente della sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura della Regione Puglia; oltre ad Antonio Stragapede, presidente del distretto del Cibo dell'area metropolitana di Bari.Ad illustrare le politiche di gestione forestale in Puglia sarà Domenico Campanile, dirigente della Regione della sezione gestione e tutela risorse forestali e naturali; mentre Antonio Bernardoni, dello studio agronomico associato Ventola e Musaio Somma, presenterà il piano di gestione delle foreste delle Murge e i suoi obiettivi. Infine interverrà il dirigente dell'area tecnica e direzione lavori pubblici del comune di Gravina Onofrio Tragni, prima delle conclusioni finali affidate al consigliere delegato alle attività produttive, alla promozione locali e identità agricola e transizione alimentare della città Metropolitana di Bari, Antonio Stragapede.