Inaugurazione de “La casa del fuorilegge”

Era stata programmata per il 12 ottobre, ma poi, il tragico femminicidio che ha scosso la comunità gravinese e il conseguente lutto cittadino, avevano fatto saltare l'inaugurazione della Biblioteca di comunità. Adesso però ci siamo. Infatti, dopo un lungo periodo di gestazione per i lavori di restauro e allestimento degli ambienti, Giovedì 14 Novembre, alle ore 18,30 presso i locali al piano terra dell'ex carcere in via Ianora, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione ufficiale della biblioteca di Comunità "La Casa del Fuorilegge". A presiedere l'evento saranno il Sindaco Fedele Lagreca e l'assessore con delega ai Musei, Parco Archeologico e Biblioteca, Silvano Burdi.L'evento sarà coronato da una interessante iniziativa inserita nell'ambito della rassegna "I libri ed io", format originale scritto da Michele Ido, organizzato in collaborazione tra Comune di Gravina In Puglia, Presidi del Libro e Panart Produzioni, che prevede dialoghi con autori e personaggi di rilievo, intervistati sul loro vissuto professionale e personale, dedicando loro uno spazio in cui raccontano un libro da loro scritto.Ed è in questo contesto che Oscar Iarussi, noto giornalista, saggista, critico cinematografico e neo direttore del Bif&st, dialogherà con la famosissima attrice Claudia Gerini, autrice del volume "Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice".L'attrice romana, oltre alla presentazione del suo libro, sarà impegnata anche in veste di madrina e testimonial d'eccezione delle bellezze artistiche monumentali della città di Gravina, vestendo i panni della protagonista in un video che sarà girato nei luoghi più rappresentativi e suggestivi della città di Gravina.Insomma, un evento che rappresenta un momento importante per promuovere la lettura e più in generale la cultura nella città di Gravina.