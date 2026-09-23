Gravina punta ad essere Comune di affermata tradizione ceramica

E se Gravina diventasse uno dei "Comune di affermata tradizione ceramica"?Non sarebbe una idea così malvagia, anzi si sta già lavorando da tempo per raggiungere l'obiettivo. Uno dei passi fondamentali è l'adozione da parte della giunta comunale del dossier di candidatura ai "Comune di affermata tradizione ceramica" con contestuale adesione all'Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC).Le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione comunale ha fare questo passo sono diverse.Infatti, -spiegano gli inquilini di Via Vittorio Veneto 12- "la ceramica rappresenta per il territorio della Città di Gravina in Puglia una tradizione storica, artistica e culturale di primario rilievo, con radici documentate e profonde". A questo si aggiunga che "il settore dell'artigianato ceramico costituisce un rilevante fattore di sviluppo economico locale, di salvaguardia dell'occupazione qualificata e di attrazione turistico-culturale".Tant'è che nel territorio di Gravina opera una consolidata rete di artigiani, maestri ceramisti e produttori, che mantengono vive le lavorazioni, le forme e le tipologie decorative caratteristiche della tradizione ceramica locale. Senza considerare che l'Amministrazione Comunale promuove costantemente manifestazioni, mostre ed eventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ceramico locale.Ecco perché il governo cittadino ha deciso di fare richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ed al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC), per ottenere il riconoscimento in favore della Città di Gravina del titolo di "Comune di affermata tradizione ceramica".Questo perché in Italia c'è una legge che riconosce e tutela la ceramica artistica e tradizionale e la ceramica di qualità, con il Consiglio Nazionale Ceramico, che disciplina il procedimento per l'individuazione delle zone e dei Comuni "di affermata tradizione ceramica", allo scopo di tutelare le produzioni e consentire il rilascio del relativo marchio di origine.Per fare entrare Gravina in questa cerchia di località ceramiste della Penisola, è stato approntato un apposito dossier storico-documentale e tecnico-artistico, comprovante la storicità e la continuità della tradizione ceramica nel Comune di Gravina in Puglia che la giunta municipale ha approvato dando mandato agli uffici di predisporre tutti gli anni necessari da inviare al MIMIT, alla Regione Puglia e al Consiglio Nazionale Ceramico.