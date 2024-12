Gestione e contenimento fauna selvatica

La Giunta regionale della Puglia ha approvato l'adozione di un Piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.In particolare il piano è finalizzato alla riduzione ed il controllo della specie cinghiale (Sus scrofa). La giunta ha inteso adottare uno strumento pianificatorio utile per la gestione degli ungulati che, con il loro prolificarsi all'eccesso, arrecano danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali, anche in considerazione della potenziale diffusione della cd. "peste suina".